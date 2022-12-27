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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боррель: Санкции сами по себе не остановят войну, но они имеют серьезные последствия для России

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Боррель рассказал о влиянии санкций ЕС на экономику РФ
Боррель рассказал о влиянии санкций ЕС на экономику РФ
Фото: EPA

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель считает эффективными санкции, введенные Евросоюзом против России за развязанную ею войну. Об этом он сказал в интервью польскому изданию PAP, опубликованном 27 декабря.

На вопрос о том, считает ли он эффективными санкции ЕС, Боррель ответил утвердительно.

"Санкции в сочетании с нашей военной поддержкой, международным давлением и дилпоматическими усилиями приносят свои плоды. И чем больше времени пройдет, тем болезненнее они станут для власти в Кремле и российской экономики. Цель санкций – ограничить возможности Путина финансировать войну", – отметил Боррель.

Он напомнил, что Путин не смог добиться цели – полномасштабного вторжения, и теперь его войска оттесняют на восток.

При этом Боррель подчеркнул, что санкции сами по себе не являются панацеей и не смогут остановить войну.

"Это лишь один из инструментов, которые мы используем. Но уже ясно, что они работают и имеют серьезные последствия для России. Российская экономика существенно пострадала и теряет способность модернизироваться", – добавил дипломат.

Он отметил, что, по прогнозам ОЭСР, экономика РФ в 2023 году сократится на 5,6% – больше всего среди стран "Большой двадцатки". Также из России по своему решению вышли более 1000 международных компаний, составлявших около 40% ВВП России и поддерживавших 5 млн рабочих мест. ЕС уже на 90% сократил импорт российской нефти и рекордно снизил зависимость от российского газа.

Контекст:

Еврокомиссия представила девятый пакет санкций против России из-за ее полномасштабного военного вторжения в Украину 7 декабря, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.

Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военно-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 10 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – почти 13 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, санкции, экономика, Европейский союз, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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