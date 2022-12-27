Боррель: Санкции сами по себе не остановят войну, но они имеют серьезные последствия для России

На вопрос о том, считает ли он эффективными санкции ЕС, Боррель ответил утвердительно.

"Санкции в сочетании с нашей военной поддержкой, международным давлением и дилпоматическими усилиями приносят свои плоды. И чем больше времени пройдет, тем болезненнее они станут для власти в Кремле и российской экономики. Цель санкций – ограничить возможности Путина финансировать войну", – отметил Боррель.

Он напомнил, что Путин не смог добиться цели – полномасштабного вторжения, и теперь его войска оттесняют на восток.

При этом Боррель подчеркнул, что санкции сами по себе не являются панацеей и не смогут остановить войну.

"Это лишь один из инструментов, которые мы используем. Но уже ясно, что они работают и имеют серьезные последствия для России. Российская экономика существенно пострадала и теряет способность модернизироваться", – добавил дипломат.

Он отметил, что, по прогнозам ОЭСР, экономика РФ в 2023 году сократится на 5,6% – больше всего среди стран "Большой двадцатки". Также из России по своему решению вышли более 1000 международных компаний, составлявших около 40% ВВП России и поддерживавших 5 млн рабочих мест. ЕС уже на 90% сократил импорт российской нефти и рекордно снизил зависимость от российского газа.