Кулеба: Девятый пакет санкций ЕС против РФ имеет ряд недостатков. Санкционный потолок далеко не достигнут, давление можно и нужно повышать

"Принятый 16 декабря девятый пакет санкций ЕС против России имеет ряд недостатков, и мы откровенно о них говорили. В частности, мы продолжаем категорически выступать против любых исключений из санкционного режима", – подчеркнул министр.
В то же время он приветствует новые ограничения на экспорт товаров двойного назначения, запрет инвестиций в российский горно-добывающий сектор, санкции против пропагандистских телеканалов РФ и другие ограничения.
"На банках и каналах мы давно настаивали, эти санкции должны были произойти раньше. Хорошо, что произошли. Но это вновь ставит вопрос о своевременности тех или иных санкций против России. Нельзя месяцами тянуть, "жевать жвачку" и вести разговоры вместо того, чтобы быстро и эффективно принимать решения, которые защищают сознание европейцев от разрушительного влияния российской пропаганды и тормозят российскую военную машину", – сказал Кулеба.
Он отметил, что Украина продолжает работать с партнерами над усилением и ускорением санкционного давления на РФ.
"Санкционный потолок далеко не достигнут, давление можно и нужно повышать", – резюмировал министр.
Еврокомиссия представила девятый пакет санкций 7 декабря, Совет ЕС окончательно утвердил его 16 декабря.
Пакет включает ограничения на инвестиции в российскую добывающую промышленность, новые санкции против военного-промышленного комплекса, дополнительный контроль за экспортом товаров двойного назначения, прямой запрет на поставки России беспилотников и двигателей для них, отзыв лицензий на вещание у четырех госканалов, санкции против еще трех банков.
В то же время в пакете есть отступление от ранее введенных санкций, позволяющее разморозить активы некоторых физлиц, "игравших до санкций важную роль в международной торговле продовольствием". В сообщении не указывается, о ком именно идет речь. Ослабление аргументировано поддержкой продовольственной безопасности.
Министры иностранных дел стран ЕС, обсуждая этот пакет санкций 12 декабря, не смогли согласовать его. Решение блокировали Польша и страны Балтии, выступив против ослабления уже действующих ограничений. "Трудно сказать, как частные средства олигархов связаны с продовольственной безопасностью – мы поднимали этот вопрос", – отмечал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, "такого размера политическую дыру" в дальнейшем могут использовать не только для решения вопросов, связанных с продовольственной безопасностью, но и для значительного обхода санкций.