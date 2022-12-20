Кулеба: Девятый пакет санкций ЕС против РФ имеет ряд недостатков. Санкционный потолок далеко не достигнут, давление можно и нужно повышать

Кулеба заявил, что Украина продолжает работать с партнерами над усилением и ускорением санкционного давления на РФ Фото: ЕРА

"Принятый 16 декабря девятый пакет санкций ЕС против России имеет ряд недостатков, и мы откровенно о них говорили. В частности, мы продолжаем категорически выступать против любых исключений из санкционного режима", – подчеркнул министр.

В то же время он приветствует новые ограничения на экспорт товаров двойного назначения, запрет инвестиций в российский горно-добывающий сектор, санкции против пропагандистских телеканалов РФ и другие ограничения.

"На банках и каналах мы давно настаивали, эти санкции должны были произойти раньше. Хорошо, что произошли. Но это вновь ставит вопрос о своевременности тех или иных санкций против России. Нельзя месяцами тянуть, "жевать жвачку" и вести разговоры вместо того, чтобы быстро и эффективно принимать решения, которые защищают сознание европейцев от разрушительного влияния российской пропаганды и тормозят российскую военную машину", – сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина продолжает работать с партнерами над усилением и ускорением санкционного давления на РФ.

"Санкционный потолок далеко не достигнут, давление можно и нужно повышать", – резюмировал министр.