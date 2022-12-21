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ПОЛИТИКА

Поведение Шольца относительно санкций против РФ и помощи Украине подрывает репутацию ФРГ – депутат Бундестага

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Уинклер назвал поведение канцлера (на фото) "стилем Шольца"
Уинклер назвал поведение канцлера (на фото) "стилем Шольца"
Фото: EPA

Канцлер Германии Олаф Шольц "труднообъяснимо" ведет себя в вопросе оказания военной помощи Украине и введения санкций в отношении России за ее вторжение в Украину, заявил 21 декабря изданию Guildhall депутат Бундестага, член парламентского комитета по вопросам Евросоюза Тобиас Уинклер.

"Трудно объяснить поведение канцлера. Давайте посмотрим немного, как развивались события. Январь, каждый день журналисты ставят вопрос, будет ли остановлен "Северный поток – 2" в случае вторжения, – ответа нет. Затем канцлер едет к [президенту США Джо] Байдену, на общей пресс-конференции Байден заявляет, что абсолютно точно газопровод будет остановлен. Репутация Шольца и репутация Германии подорвана, но затем он все же принимает такую же позицию по остановке", – сказал депутата Бундестага.

По словам Уинклера, с отключением российских банков от системы SWIFT у Шольца "была такая же модель поведения".

"Германия была последней страной, присоединившейся к санкции. Все страны уже были "за", а мы же поднимали вопросы, как мы будем платить, и все прочее. А затем взяли и все равно присоединились, но снова последние. С тяжелым вооружением [для Украины] то же самое – мы не предоставляли тяжелое вооружение, прошло время – и какие-то поставки пошли. Но репутация уже была подорвана. Это иллюстрация того, что это не единичный случай, а системная политика – такой "стиль Шольца". Но, видите ли, это уже не о Шольце, это о Германии, не о репутации человека, а о репутации нашего государства", – заявил Уинклер.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.

7 декабря глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сообщила в Twitter, что США одобрили поставки немецких танков Leopard 2 Украине. По словам политика, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевого танка Leopard 2, о котором неоднократно просили в Киеве. Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает". При этом Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ, добавил министр.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, Германия, оружие, санкции, Джо Байден, ФРГ, газопровод, SWIFT, Бундестаг, политика, парламент, Северный поток – 2, Олаф Шольц, канцлер
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