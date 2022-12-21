Поведение Шольца относительно санкций против РФ и помощи Украине подрывает репутацию ФРГ – депутат Бундестага

"Трудно объяснить поведение канцлера. Давайте посмотрим немного, как развивались события. Январь, каждый день журналисты ставят вопрос, будет ли остановлен "Северный поток – 2" в случае вторжения, – ответа нет. Затем канцлер едет к [президенту США Джо] Байдену, на общей пресс-конференции Байден заявляет, что абсолютно точно газопровод будет остановлен. Репутация Шольца и репутация Германии подорвана, но затем он все же принимает такую же позицию по остановке", – сказал депутата Бундестага.

По словам Уинклера, с отключением российских банков от системы SWIFT у Шольца "была такая же модель поведения".

"Германия была последней страной, присоединившейся к санкции. Все страны уже были "за", а мы же поднимали вопросы, как мы будем платить, и все прочее. А затем взяли и все равно присоединились, но снова последние. С тяжелым вооружением [для Украины] то же самое – мы не предоставляли тяжелое вооружение, прошло время – и какие-то поставки пошли. Но репутация уже была подорвана. Это иллюстрация того, что это не единичный случай, а системная политика – такой "стиль Шольца". Но, видите ли, это уже не о Шольце, это о Германии, не о репутации человека, а о репутации нашего государства", – заявил Уинклер.