Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине западные танки "в одностороннем порядке" в 2023 году

Шольц: Не будет никаких односторонних действий со стороны Германии Фото: EPA

Он отметил, что Германия предоставляет Украине различную военную помощь, а том числе самоходные установки Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня MARS II, зенитные установки Gepard и системы противовоздушной обороны IRIS-T.

По его словам, в этом Германия придерживается нескольких принципов. Во-первых, страна поддерживает Украину по мере возможностей, во-вторых, Германия пытается избежать конфронтации РФ и НАТО.

"И в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии. Это критерий нашей решительной, но осторожной политики – и он будет действовать и в следующем году. Мое впечатление, что подавляющее большинство немцев считает это правильным", – сказал канцлер.

На вопрос, что должно произойти в 2023 году, чтобы Украина все-таки получила танки, Шольц ответил, что "ввиду военных неудач России велика опасность дальнейшей эскалации войны".

"На данный момент мы выступаем против ядерной эскалации", – сказал он.