Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине западные танки "в одностороннем порядке" в 2023 году

Он отметил, что Германия предоставляет Украине различную военную помощь, а том числе самоходные установки Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня MARS II, зенитные установки Gepard и системы противовоздушной обороны IRIS-T.
По его словам, в этом Германия придерживается нескольких принципов. Во-первых, страна поддерживает Украину по мере возможностей, во-вторых, Германия пытается избежать конфронтации РФ и НАТО.
"И в-третьих, не будет никаких односторонних действий со стороны Германии. Это критерий нашей решительной, но осторожной политики – и он будет действовать и в следующем году. Мое впечатление, что подавляющее большинство немцев считает это правильным", – сказал канцлер.
На вопрос, что должно произойти в 2023 году, чтобы Украина все-таки получила танки, Шольц ответил, что "ввиду военных неудач России велика опасность дальнейшей эскалации войны".
"На данный момент мы выступаем против ядерной эскалации", – сказал он.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.
7 декабря глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сообщила в Twitter, что США одобрили поставки немецких танков Leopard 2 Украине. По словам политика, американские партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевого танка Leopard 2, о котором неоднократно просили в Киеве. Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает". При этом Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ, добавил министр.