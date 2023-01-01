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Швеция начала председательство в Совете ЕС. Зеленский ожидает практических шагов в сближении Украины и ЕС

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Зеленский ожидает "практических шагов" в сближении с ЕС в следующие полгода
Зеленский ожидает "практических шагов" в сближении с ЕС в следующие полгода
Фото: president.gov.ua

1 января Швеция начала председательство в Совете Евросоюза, об этом сообщается на сайте ее председательства.

"Швеция принимает председательство в Совете ЕС в период исторических вызовов для государств-членов и союза в целом. Незаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину представляет собой угрозу европейской безопасности и имеет тяжелые последствия для миграции, а также для глобальных поставок продовольствия и энергоносителей. Украина борется за свое выживание как государства – и за безопасность и жизнь своих граждан. ЕС и его государства-члены оказали беспрецедентную поддержку Украине и будут твердо стоять на ее стороне. Необходимо обеспечить непрерывное сотрудничество с надежными партнерами, включая прочную трансатлантическую связь", – говорится в сообщении.

Одним из приоритетов председательства, которое будет длиться первые шесть месяцев 2023 года, Швеция назвала преодоление последствий войны РФ против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил за поддержку Чехию, которая председательствовала в Совете ЕС последние полгода.

Также он поздравил премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона с началом председательства. 

"Желаю успешной реализации приоритетов председательства! Ожидаем дальнейших практических шагов на пути интеграции Украины в ЕС", – отметил Зеленский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Швеция, Совет ЕС, евроинтеграция, Владимир Зеленский, Европа, Евросоюз, ЕС, Ульф Кристерссон
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