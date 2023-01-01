Швеция начала председательство в Совете ЕС. Зеленский ожидает практических шагов в сближении Украины и ЕС

Зеленский ожидает "практических шагов" в сближении с ЕС в следующие полгода Фото: president.gov.ua

"Швеция принимает председательство в Совете ЕС в период исторических вызовов для государств-членов и союза в целом. Незаконное, неприемлемое и неспровоцированное вторжение России в Украину представляет собой угрозу европейской безопасности и имеет тяжелые последствия для миграции, а также для глобальных поставок продовольствия и энергоносителей. Украина борется за свое выживание как государства – и за безопасность и жизнь своих граждан. ЕС и его государства-члены оказали беспрецедентную поддержку Украине и будут твердо стоять на ее стороне. Необходимо обеспечить непрерывное сотрудничество с надежными партнерами, включая прочную трансатлантическую связь", – говорится в сообщении.

Одним из приоритетов председательства, которое будет длиться первые шесть месяцев 2023 года, Швеция назвала преодоление последствий войны РФ против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил за поддержку Чехию, которая председательствовала в Совете ЕС последние полгода.

Дякую дружній Чехії та Прем’єр-міністру @P_Fiala за підтримку України на шляху до членства в ЄС під час головування в Раді ЄС @EU2022_CZ. Цінуємо збереження єдності ЄС і незмінну солідарність з * в боротьбі з російською агресією. Разом переможемо! #StandWithUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 1, 2023

Также он поздравил премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона с началом председательства.

"Желаю успешной реализации приоритетов председательства! Ожидаем дальнейших практических шагов на пути интеграции Украины в ЕС", – отметил Зеленский.