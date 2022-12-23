Совет ЕС утвердил механизм ограничения цен на российский газ. Он вступит в силу 15 февраля и будет действовать год

Решение устанавливает предельную цену на российский газ на уровне €180 за мегаватт-час Фото: ЕРА

Подписанный документ вступит в силу 1 февраля 2023 года после публикации в Официальном журнале ЕС. Механизм начнет применяться с 15 февраля и будет действовать в течение года, говорится в сообщении.

"Цель регулирования – ограничивать завышение цен на газ в Евросоюзе, которые не отражают цены на мировом рынке, одновременно обеспечивая безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков", – написано в решении министров энергетики.

Он устанавливает предельную цену на российский газ на уровне €180 за мегаватт-час. Сообщается, что механизм коррекции рынка будет автоматически активирован при наступлении двух условий: