Совет ЕС утвердил механизм ограничения цен на российский газ. Он вступит в силу 15 февраля и будет действовать год

Подписанный документ вступит в силу 1 февраля 2023 года после публикации в Официальном журнале ЕС. Механизм начнет применяться с 15 февраля и будет действовать в течение года, говорится в сообщении.
"Цель регулирования – ограничивать завышение цен на газ в Евросоюзе, которые не отражают цены на мировом рынке, одновременно обеспечивая безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков", – написано в решении министров энергетики.
Он устанавливает предельную цену на российский газ на уровне €180 за мегаватт-час. Сообщается, что механизм коррекции рынка будет автоматически активирован при наступлении двух условий:
Как сообщило Bloomberg, страны Европейского союза 19 декабря достигли соглашения об ограничении цен на природный газ на уровне €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. м³ по курсу центробанка ЕС). Как подчеркнула Еврокомиссия, ограничение должно быть сдерживающим фактором, а не инструментом, который "следует активно использовать".
В Офисе президента Украины считают эту меру недостаточной и призвали к эмбарго на поставки российского газа в ЕС. "Потолок цен на газ… Должно быть эмбарго, если мы действительно выступаем за справедливость", – написал в Telegram глава ОП Андрей Ермак.
Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по газопроводу "Северный поток".
За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ, заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.