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Совет ЕС утвердил механизм ограничения цен на российский газ. Он вступит в силу 15 февраля и будет действовать год

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Решение устанавливает предельную цену на российский газ на уровне &euro;180 за мегаватт-час
Решение устанавливает предельную цену на российский газ на уровне €180 за мегаватт-час
Фото: ЕРА

Совет Европейского союза официально принял временный механизм для ограничения завышенных цен на газ. Об этом 22 декабря сообщил сайт Совета ЕС.

Подписанный документ вступит в силу 1 февраля 2023 года после публикации в Официальном журнале ЕС. Механизм начнет применяться с 15 февраля и будет действовать в течение года, говорится в сообщении.

"Цель регулирования – ограничивать завышение цен на газ в Евросоюзе, которые не отражают цены на мировом рынке, одновременно обеспечивая безопасность энергоснабжения и стабильность финансовых рынков", –  написано в решении министров энергетики.

Он устанавливает предельную цену на российский газ на уровне €180 за мегаватт-час. Сообщается, что механизм коррекции рынка будет автоматически активирован при наступлении двух условий:

  • если цена на месяц вперед на газовом хабе в Нидерландах будет превышать €180 за мегаватт-час в течение трех рабочих дней;
  • если его стоимость там на месяц вперед будет на 35 выше, чем цена на сжиженный природный газ на мировых рынках за те же три рабочих дня.
Контекст:

Как сообщило Bloomberg, страны Европейского союза 19 декабря достигли соглашения об ограничении цен на природный газ на уровне €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. м³ по курсу центробанка ЕС). Как подчеркнула Еврокомиссия, ограничение должно быть сдерживающим фактором, а не инструментом, который "следует активно использовать".

В Офисе президента Украины считают эту меру недостаточной и призвали к эмбарго на поставки российского газа в ЕС. "Потолок цен на газ… Должно быть эмбарго, если мы действительно выступаем за справедливость", – написал в Telegram глава ОП Андрей Ермак.

Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по газопроводу "Северный поток".

За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ, заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Теги: Совет ЕС, СПГ, ограничения, Евросоюз, цена на газ
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