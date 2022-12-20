"Должно быть эмбарго". В Офисе президента прокомментировали согласование ЕС потолка цен на газ

Ермак отреагировал на достигнутое странами ЕС соглашение об ограничении цен на природный газ Фото: president.gov.ua

Такое мнение 19 декабря в Telegram в ответ на решение Евросоюза о согласовании потолка цен на газ выразил глава ОПУ Андрей Ермак.

"Потолок цен на газ… Должно быть эмбарго, если мы действительно выступаем за справедливость", – написал он.

Как сообщило Bloomberg, страны Европейского союза достигли соглашения об ограничении цен на природный газ на уровне €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. м³ по курсу центробанка ЕС).

Отмечается, что механизм коррекции газового рынка предназначен для предотвращения резких колебаний цен. Он будет применяться с 15 февраля. Чтобы механизм "сработал", разница с мировыми ценами на природный газ должна превысить €35 и продержаться на таком уровне более трех дней, объяснил Bloomberg.

Как подчеркнула Еврокомиссия, ограничение должно быть сдерживающим фактором, а не инструментом, который "следует активно использовать". Потолок цен направлен не на искусственное установление стоимости, а на предотвращение резких скачков на рынке, добавили в ЕК.