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"Должно быть эмбарго". В Офисе президента прокомментировали согласование ЕС потолка цен на газ

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Ермак отреагировал на достигнутое странами ЕС соглашение об ограничении цен на природный газ
Ермак отреагировал на достигнутое странами ЕС соглашение об ограничении цен на природный газ
Фото: president.gov.ua

В Офисе президента Украины (ОПУ) призвали к эмбарго на поставки российского газа в ЕС.

Такое мнение 19 декабря в Telegram в ответ на решение Евросоюза о согласовании потолка цен на газ выразил глава ОПУ Андрей Ермак.

"Потолок цен на газ… Должно быть эмбарго, если мы действительно выступаем за справедливость", – написал он.

Как сообщило Bloomberg, страны Европейского союза достигли соглашения об ограничении цен на природный газ на уровне €180 за мегаватт-час (около $2 тыс. за 1 тыс. м³ по курсу центробанка ЕС).

Отмечается, что механизм коррекции газового рынка предназначен для предотвращения резких колебаний цен. Он будет применяться с 15 февраля. Чтобы механизм "сработал", разница с мировыми ценами на природный газ должна превысить €35 и продержаться на таком уровне более трех дней, объяснил Bloomberg.

Как подчеркнула Еврокомиссия, ограничение должно быть сдерживающим фактором, а не инструментом, который "следует активно использовать". Потолок цен направлен не на искусственное установление стоимости, а на предотвращение резких скачков на рынке, добавили в ЕК.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Стоимость газа в августе повышалась почти до $3600 за 1 тыс. м³. Позже она снизилась. 6 декабря цена составляла $1400 за 1 тыс. м³.

Совет Европейского союза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по газопроводу "Северный поток".

За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ, заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

25 октября агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза накопили больше газа, чем необходимо.

Теги: Украина, газ, Еврокомиссия, эмбарго, ограничения, Евросоюз, российский газ, Офис президента Украины, Андрей Ермак, соглашение, цена на газ, природный газ, ЕС
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