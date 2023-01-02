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Глава Еврокомиссии – Зеленскому: Скоро мы начнем выплачивать Украине пакет поддержки в размере €18 млрд ежемесячными траншами

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Фон дер Ляйен: ЕС будет с Украиной столько, сколько потребуется
Фон дер Ляйен: ЕС будет с Украиной столько, сколько потребуется
Фото: EPA

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 2 января сообщила в Telegram пресс-служба Еврокомиссии.

В пресс-службе отметили, что фон дер Ляйен "передала украинскому народу искреннюю поддержку и лучшие пожелания на 2023 год".

"ЕС будет с вами столько, сколько потребуется. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу. Борьбу за свободу и против жестокой агрессии. Мы поддерживаем вас в течение этой зимы генераторами, лампочками, укрытиями, школьными автобусами. И мы продолжаем нашу мощную финансовую помощь. В скором времени мы начнем выплачивать наш пакет поддержки в размере €18 млрд ежемесячными траншами", – сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что "с нетерпением" ждет новой встречи с Зеленским в скором времени в Украине.

Контекст:

В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.

По данным СМИ, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.

Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.

14 декабря выделение €18 млрд помощи Украине согласовал Европарламент, 15 декабря  лидеры ЕС.

По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Еврокомиссия, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, макрофинансовая помощь
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