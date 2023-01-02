Глава Еврокомиссии – Зеленскому: Скоро мы начнем выплачивать Украине пакет поддержки в размере €18 млрд ежемесячными траншами

Фон дер Ляйен: ЕС будет с Украиной столько, сколько потребуется Фото: EPA

В пресс-службе отметили, что фон дер Ляйен "передала украинскому народу искреннюю поддержку и лучшие пожелания на 2023 год".

"ЕС будет с вами столько, сколько потребуется. Мы поддерживаем вашу героическую борьбу. Борьбу за свободу и против жестокой агрессии. Мы поддерживаем вас в течение этой зимы генераторами, лампочками, укрытиями, школьными автобусами. И мы продолжаем нашу мощную финансовую помощь. В скором времени мы начнем выплачивать наш пакет поддержки в размере €18 млрд ежемесячными траншами", – сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что "с нетерпением" ждет новой встречи с Зеленским в скором времени в Украине.