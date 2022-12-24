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Финансовая помощь от Евросоюза в 2023 году будет выплачиваться Украине регулярно – глава Еврокомиссии

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Фон дер Ляйен: Украинцы мужественно сражаются против своего агрессора уже девять месяцев
Фон дер Ляйен: Украинцы мужественно сражаются против своего агрессора уже девять месяцев
Фото: EPA

Макрофинансовая помощь от Евросоюза Украине в 2023 году будет выплачиваться регулярно. Об этом в Twitter заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 декабря.

Она напомнила, что в 2022 году ЕС мобилизовал €19 млрд в поддержку Украины.

"Украинцы мужественно сражаются против своего агрессора уже девять месяцев. Мы никогда не сможем сравниться с их жертвами. Но мы помогаем всеми возможными способами. В этом году мы мобилизовали более €19 млрд на поддержку Украины", – заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, это "еще не все".

"Все страны ЕС согласились с нашим предложением направить €18 млрд макрофинансовой помощи для Украины в следующем году. Деньги будут выплачиваться регулярно, чтобы помочь со срочным ремонтом и проложить путь к реконструкции. Реконструкции, которая поставит Украину на путь вступления в ЕС", – написала глава Еврокомиссии.

Контекст:

В конце ноября депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд евро) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.

По данным СМИ, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.

Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.

14 декабря выделение €18 млрд помощи Украине согласовал Европарламент, 15 декабря  лидеры ЕС.

По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Еврокомиссия, финансовая помощь, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, макрофинансовая помощь
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