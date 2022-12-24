Финансовая помощь от Евросоюза в 2023 году будет выплачиваться Украине регулярно – глава Еврокомиссии

Она напомнила, что в 2022 году ЕС мобилизовал €19 млрд в поддержку Украины.
"Украинцы мужественно сражаются против своего агрессора уже девять месяцев. Мы никогда не сможем сравниться с их жертвами. Но мы помогаем всеми возможными способами. В этом году мы мобилизовали более €19 млрд на поддержку Украины", – заявила фон дер Ляйен.
По ее словам, это "еще не все".
"Все страны ЕС согласились с нашим предложением направить €18 млрд макрофинансовой помощи для Украины в следующем году. Деньги будут выплачиваться регулярно, чтобы помочь со срочным ремонтом и проложить путь к реконструкции. Реконструкции, которая поставит Украину на путь вступления в ЕС", – написала глава Еврокомиссии.
All EU countries have now agreed to our proposal to channel €18 billion in macro-financial assistance to * next year.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 24, 2022
Money disbursed regularly, to help with urgent repairs and pave the way to reconstruction.
A reconstruction that will put Ukraine on the path to the EU. pic.twitter.com/1O29Ybj57q
В конце ноября депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году. Средства должны предоставляться раз в квартал (по €4,5 млрд евро) и покрыть около половины потребности украинского государственного бюджета.
По данным СМИ, Венгрия блокировала предоставление помощи Украине в надежде обеспечить собственное финансирование.
Евросоюз не может позволить одному государству заблокировать предоставление Украине €18 млрд макрофинансовой помощи, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран.
14 декабря выделение €18 млрд помощи Украине согласовал Европарламент, 15 декабря – лидеры ЕС.
По оценкам международных финансовых экспертов, Украине необходимо от €3 млрд до €5 млрд в месяц, чтобы покрывать базовые нужды – зарплаты, пенсии и другие выплаты.