Финансовая помощь от Евросоюза в 2023 году будет выплачиваться Украине регулярно – глава Еврокомиссии

Фон дер Ляйен: Украинцы мужественно сражаются против своего агрессора уже девять месяцев Фото: EPA

Она напомнила, что в 2022 году ЕС мобилизовал €19 млрд в поддержку Украины.

"Украинцы мужественно сражаются против своего агрессора уже девять месяцев. Мы никогда не сможем сравниться с их жертвами. Но мы помогаем всеми возможными способами. В этом году мы мобилизовали более €19 млрд на поддержку Украины", – заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, это "еще не все".

"Все страны ЕС согласились с нашим предложением направить €18 млрд макрофинансовой помощи для Украины в следующем году. Деньги будут выплачиваться регулярно, чтобы помочь со срочным ремонтом и проложить путь к реконструкции. Реконструкции, которая поставит Украину на путь вступления в ЕС", – написала глава Еврокомиссии.