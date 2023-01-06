Украинцы сократили потребление электроэнергии минимум на треть – Yasno

Об этом 5 января в Facebook сообщил гендиректор электроснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.
По его словам, в Днепре и области потребление электроэнергии населением упало на 15% в октябре, и на 11% в ноябре по отношению к данным за соответствующие месяцы в 2021 году.
"На самом деле, эти цифры будут еще больше, если все наши клиенты будут своевременно передавать показания счетчиков. Сейчас сюда включена значительная часть начислений "по среднему" потреблению – именно такой метод расчета используется, если клиент не передал показания, – написал Коваленко. – Но все равно, с помощью отключений и экономии население уменьшило потребление минимум на треть. Это существенно помогает энергосистеме держаться".
4 января энергетика Украины первый день после обстрелов РФ работала в полноценных стабилизационных графиках, отмечал Коваленко.
Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января 2023 года.
В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.