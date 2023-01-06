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Украинцы сократили потребление электроэнергии минимум на треть – Yasno

В Киеве потребление электроэнергии населением в ноябре 2022 года упало на 28% к ноябрю 2021-го, рассказал Коваленко
В Киеве потребление электроэнергии населением в ноябре 2022 года упало на 28% к ноябрю 2021-го, рассказал Коваленко
Фото: EPA (архив)

В Киеве потребление электроэнергии населением в октябре 2022 года упало на 19%, а в ноябре – на 28% к октябрю и ноябрю 2021-го.

Об этом 5 января в Facebook сообщил гендиректор электроснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, в Днепре и области потребление электроэнергии населением упало на 15% в октябре, и на 11% в ноябре по отношению к данным за соответствующие месяцы в 2021 году.

"На самом деле, эти цифры будут еще больше, если все наши клиенты будут своевременно передавать показания счетчиков. Сейчас сюда включена значительная часть начислений "по среднему" потреблению – именно такой метод расчета используется, если клиент не передал показания, – написал Коваленко. – Но все равно, с помощью отключений и экономии население уменьшило потребление минимум на треть. Это существенно помогает энергосистеме держаться".

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid02Rx7RS7miGrtsZFRrYd2JdUEsiXMd7aXgtrpNj2bcrmw6CfXHRgEaEqT8np7SMYG4l

4 января энергетика Украины первый день после обстрелов РФ работала в полноценных стабилизационных графиках, отмечал Коваленко.

Контекст:

Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января 2023 года.

В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Киев, Украина, Днепр, электроэнергия, отключение света, украинцы, население, энергосистема, Yasno
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