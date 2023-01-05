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4 января энергетика Украины первый день работала в полноценных стабилизационных графиках – гендиректор Yasno

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Отключения в Украине связаны с атаками России
Отключения в Украине связаны с атаками России
Фото: pixabay.com

Вечером 4 января гендиректор украинской электроснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко сообщил в Facebook, что ситуация в энергосистеме улучшилась.

"Вечер. Сегодня первый день система работала в полноценных стабилизационных графиках. Благодаря усилиям энергетиков сейчас можем отключать даже не группами, а используя лишь пять – шесть очередей в одной группе", – написал он.

Гендиректор Yasno отметил, что отключения вне графика возможны, если они аварийные.

"Здесь не нужно удивляться: аварии на линиях раньше происходили, так же, как и сейчас. Поэтому внимательно следите за графиками, не включайте всю технику в розетку одновременно. Если у вас нет света вне графика, посмотрите на сайт "ДТЭК Киевские электросети", в чем может быть причина. Если у вас локальная авария – обращайтесь к коллегам в социальные сети", – объяснил Коваленко.

Он подчеркнул, что ремонт сетей, балансировка энергосистемы и генерация электроэнергии – это не вопросы Yasno, но компания решила активно объяснять клиентам, как "разобраться в сложных вещах", когда Россия начала атаковать энергосистему Украины.

"Пока будут продолжаться обстрелы, мы будем делать все, чтобы вы были в курсе состояния дел", – заявил Коваленко.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid02uijybpxp2ecJv4uQqhdGdtcry2GRMAa62gZ2BTLdJRubqQskjy4GB4JjXQAKEPcel

Контекст:

Россия осенью и зимой провела ряд массированных атак на украинскую энергосистему. В стране временно отключают свет, в отдельных случаях отключения доходили до нескольких суток. 

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным украинского правительства, 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: энергетика, авария, ДТЭК, электроэнергия, ремонт, обстрелы, инфраструктура, электростанция, энергосистема, Yasno
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