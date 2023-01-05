4 января энергетика Украины первый день работала в полноценных стабилизационных графиках – гендиректор Yasno

"Вечер. Сегодня первый день система работала в полноценных стабилизационных графиках. Благодаря усилиям энергетиков сейчас можем отключать даже не группами, а используя лишь пять – шесть очередей в одной группе", – написал он.

Гендиректор Yasno отметил, что отключения вне графика возможны, если они аварийные.

"Здесь не нужно удивляться: аварии на линиях раньше происходили, так же, как и сейчас. Поэтому внимательно следите за графиками, не включайте всю технику в розетку одновременно. Если у вас нет света вне графика, посмотрите на сайт "ДТЭК Киевские электросети", в чем может быть причина. Если у вас локальная авария – обращайтесь к коллегам в социальные сети", – объяснил Коваленко.

Он подчеркнул, что ремонт сетей, балансировка энергосистемы и генерация электроэнергии – это не вопросы Yasno, но компания решила активно объяснять клиентам, как "разобраться в сложных вещах", когда Россия начала атаковать энергосистему Украины.

"Пока будут продолжаться обстрелы, мы будем делать все, чтобы вы были в курсе состояния дел", – заявил Коваленко.