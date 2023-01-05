4 января энергетика Украины первый день работала в полноценных стабилизационных графиках – гендиректор Yasno

"Вечер. Сегодня первый день система работала в полноценных стабилизационных графиках. Благодаря усилиям энергетиков сейчас можем отключать даже не группами, а используя лишь пять – шесть очередей в одной группе", – написал он.
Гендиректор Yasno отметил, что отключения вне графика возможны, если они аварийные.
"Здесь не нужно удивляться: аварии на линиях раньше происходили, так же, как и сейчас. Поэтому внимательно следите за графиками, не включайте всю технику в розетку одновременно. Если у вас нет света вне графика, посмотрите на сайт "ДТЭК Киевские электросети", в чем может быть причина. Если у вас локальная авария – обращайтесь к коллегам в социальные сети", – объяснил Коваленко.
Он подчеркнул, что ремонт сетей, балансировка энергосистемы и генерация электроэнергии – это не вопросы Yasno, но компания решила активно объяснять клиентам, как "разобраться в сложных вещах", когда Россия начала атаковать энергосистему Украины.
"Пока будут продолжаться обстрелы, мы будем делать все, чтобы вы были в курсе состояния дел", – заявил Коваленко.
Россия осенью и зимой провела ряд массированных атак на украинскую энергосистему. В стране временно отключают свет, в отдельных случаях отключения доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным украинского правительства, 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.