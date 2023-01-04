Гендиректор Yasno: Бешеный враг воюет с трансформаторами, но благодаря ВСУ и ремонтам ситуация стабильная

"Новый год мы встретили под взрывы, но отнюдь не от фейерверков, а от ракет и Shahed. Бешеный враг продолжает воевать с трансформаторами. Да, энергосистема имеет новые повреждения, но благодаря ВСУ и постоянным ремонтам можно сказать, что ситуация сейчас стабильная", – написал он.

Гендиректор Yasno отметил, что 3 января Киев вернулся к стабилизационным графикам.

"Теплая погода и выходные на производствах и бизнесах позволили провести праздники практически без отключений. Но сейчас все возвращаются. И чтобы не навредить системе, коллеги должны следить за потребляемой мощностью. Пока что прогнозы утешительные. На Киев подаются значительные объемы электроэнергии, поэтому мы целиком в графиках, не превышая ограничений. Это означает, что в "белых" и "светло-серых" зонах схемы свет должен быть", – объяснил Коваленко.

По его словам, если не будет новых российских атак, других отключений пока не планируется.

"Что касается локальных аварийных отключений, то их вероятность остается высокой. Чтобы аварий случалось меньше, после включения света не включайте все энергоемкие приборы одновременно, поскольку это может вызвать перегрузку оборудования", – подчеркнул Коваленко.

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