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Гендиректор Yasno: Бешеный враг воюет с трансформаторами, но благодаря ВСУ и ремонтам ситуация стабильная

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Гендиректор Yasno отметил, что праздники прошли "практически без отключений"
Гендиректор Yasno отметил, что праздники прошли "практически без отключений"
Фото: pixabay.com

Российские оккупанты продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, но ситуация остается стабильной. Об этом вечером 3 января сообщил в Facebook гендиректор электроснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

"Новый год мы встретили под взрывы, но отнюдь не от фейерверков, а от ракет и Shahed. Бешеный враг продолжает воевать с трансформаторами. Да, энергосистема имеет новые повреждения, но благодаря ВСУ и постоянным ремонтам можно сказать, что ситуация сейчас стабильная", – написал он.

Гендиректор Yasno отметил, что 3 января Киев вернулся к стабилизационным графикам.

"Теплая погода и выходные на производствах и бизнесах позволили провести праздники практически без отключений. Но сейчас все возвращаются. И чтобы не навредить системе, коллеги должны следить за потребляемой мощностью. Пока что прогнозы утешительные. На Киев подаются значительные объемы электроэнергии, поэтому мы целиком в графиках, не превышая ограничений. Это означает, что в "белых" и "светло-серых" зонах схемы свет должен быть", – объяснил Коваленко.

По его словам, если не будет новых российских атак, других отключений пока не планируется.

"Что касается локальных аварийных отключений, то их вероятность остается высокой. Чтобы аварий случалось меньше, после включения света не включайте все энергоемкие приборы одновременно, поскольку это может вызвать перегрузку оборудования", – подчеркнул Коваленко.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid02WWHmZuCLKa6WByQrgiFA49A8onYEbaDSVVuomumVjxCDf14iUewNkoE5HvTg3fpYl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия осенью и зимой провела ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране временно отключают свет, в отдельных случаях отключения доходили до нескольких суток. 

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным украинского правительства, 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Новый год, война, энергетика, авария, бизнес, праздники, электроэнергия, фейерверк, ремонт, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ограничения, инфраструктура, энергосистема, Yasno, российские оккупанты
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