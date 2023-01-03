В Киевской области ввели новые графики стабилизационных отключений света – ДТЭК

Об этом сообщается в Telegram компании ДТЭК.
"Для равномерности и поочередности отключений света потребители были разделены на четыре группы вместо двух, как было раньше", – говорится в сообщении.
Отмечается, что новые графики состоят из трех категорий:
В ДТЭК призвали потребителей сообщать, если их адрес отсутствует в списке.
Накануне, 2 января, в Киевской области не вводили экстренные и плановые отключения света.
Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.