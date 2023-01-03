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В Киевской области ввели новые графики стабилизационных отключений света – ДТЭК

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Для равномерности и поочередности отключений света потребители в Киевской области были разделены на четыре группы вместо двух, как было раньше, отметили в ДТЭК
Для равномерности и поочередности отключений света потребители в Киевской области были разделены на четыре группы вместо двух, как было раньше, отметили в ДТЭК
Фото: Кулеба Олексій / Facebook

С 3 января в Киевской области начали действовать новые графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Об этом сообщается в Telegram компании ДТЭК.

"Для равномерности и поочередности отключений света потребители были разделены на четыре группы вместо двух, как было раньше", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новые графики состоят из трех категорий:

  • белый цвет на графике означает включение света в указанные часы;
  • серый цвет на графике – света не будет;
  • светло-серый цвет на графике – возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет возрастать.

В ДТЭК призвали потребителей сообщать, если их адрес отсутствует в списке.

Накануне, 2 января, в Киевской области не вводили экстренные и плановые отключения света.

Контекст:

Россия с октября 2022 года совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго" 2 января. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Украина, Киевская область, ДТЭК, электроэнергия, отключение света, энергосистема
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