В Киевской области ввели новые графики стабилизационных отключений света – ДТЭК

Для равномерности и поочередности отключений света потребители в Киевской области были разделены на четыре группы вместо двух, как было раньше, отметили в ДТЭК Фото: Кулеба Олексій / Facebook

Об этом сообщается в Telegram компании ДТЭК.

"Для равномерности и поочередности отключений света потребители были разделены на четыре группы вместо двух, как было раньше", – говорится в сообщении.

Отмечается, что новые графики состоят из трех категорий:

белый цвет на графике означает включение света в указанные часы;

серый цвет на графике – света не будет;

светло-серый цвет на графике – возможные отключения, если дисбаланс в энергосистеме будет возрастать.

В ДТЭК призвали потребителей сообщать, если их адрес отсутствует в списке.

Накануне, 2 января, в Киевской области не вводили экстренные и плановые отключения света.