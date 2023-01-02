В Киевской области отменили экстренные и плановые отключения света – глава ОВА

"Делаем все, чтобы продолжить праздники для жителей. Буквально 10 минут назад закончилось заседание оперативного штаба, где докладывали все структуры по ситуации в области. У нас сейчас есть полностью энергообеспечение Киевской области, у нас нет экстренных и плановых отключений, то есть люди постоянно находятся с электроэнергией", – сказал он.

Кулеба добавил, что обеспечено и газоснабжение, и водоснабжение, все службы работают над поддержанием инфраструктуры.