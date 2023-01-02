В Киевской области отменили экстренные и плановые отключения света – глава ОВА

"Делаем все, чтобы продолжить праздники для жителей. Буквально 10 минут назад закончилось заседание оперативного штаба, где докладывали все структуры по ситуации в области. У нас сейчас есть полностью энергообеспечение Киевской области, у нас нет экстренных и плановых отключений, то есть люди постоянно находятся с электроэнергией", – сказал он.
Кулеба добавил, что обеспечено и газоснабжение, и водоснабжение, все службы работают над поддержанием инфраструктуры.
Ночью 2 января украинская противовоздушная оборона сбила 39 дронов-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, два БПЛА "Орлан" и одну управляемую авиационную ракету Х-59.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".