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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине растет потребление электричества. В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме

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Энергетики продолжают устранять повреждения
Энергетики продолжают устранять повреждения
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

По состоянию на утро 5 января потребление электроэнергии в Украине продолжает расти из-за постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса. Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей Украины доведены лимиты потребления, сообщает оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" в Telegram.

Лимиты действуют с 8.00 до 23.00. Их превышение приводит к применению аварийных ограничений, предупредили в "Укрэнерго". В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

Из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона. Вечером 4 января на востоке страны в результате обстрела россиян поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Также в прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий.

В "Укрэнерго" напомнили, что за последние три месяца энергосистема Украины получила значительные повреждения из-за массовых российских атак. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени. 

Украинцев призвали разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".

Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, электроэнергия
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