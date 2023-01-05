В Украине растет потребление электричества. В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме

Лимиты действуют с 8.00 до 23.00. Их превышение приводит к применению аварийных ограничений, предупредили в "Укрэнерго". В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.

Из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона. Вечером 4 января на востоке страны в результате обстрела россиян поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Также в прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий.

В "Укрэнерго" напомнили, что за последние три месяца энергосистема Украины получила значительные повреждения из-за массовых российских атак. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени.

Украинцев призвали разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.