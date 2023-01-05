В Украине растет потребление электричества. В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме

Лимиты действуют с 8.00 до 23.00. Их превышение приводит к применению аварийных ограничений, предупредили в "Укрэнерго". В ночной период электростанции производят достаточно электроэнергии для покрытия потребления.
Из-за неблагоприятных метеоусловий есть ряд повреждений в распределительных сетях центрального региона. Вечером 4 января на востоке страны в результате обстрела россиян поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры. Также в прифронтовых регионах на востоке и юге остается сложной ситуация с электроснабжением из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий.
В "Укрэнерго" напомнили, что за последние три месяца энергосистема Украины получила значительные повреждения из-за массовых российских атак. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени.
Украинцев призвали разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему и снизить необходимость ограничения потребления.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".