В Украине растет потребление электроэнергии. "Укрэнерго" призвала расходовать электричество разумно, иначе – отключения

"Для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям Украины установлены лимиты потребления, действующие с 8.00 до 24.00. Напомним, превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений... Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно", – говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что в прифронтовых регионах на востоке страны под обстрелы россиян попали энергетические объекты распределительных сетей. Их отремонтируют и восстановят электроснабжение сразу после получения разрешений от военных.

В компании напомнили, энергосистема Украины подверглась уже множеству массированных атак врага.

"Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени", – подчеркнули в компании.