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В Украине растет потребление электроэнергии. "Укрэнерго" призвала расходовать электричество разумно, иначе – отключения

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Энергосистема Украины подверглась 11 массированным атакам ракет и 14 беспилотников врага
Энергосистема Украины подверглась 11 массированным атакам ракет и 14 – беспилотников врага
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

Днем 4 января потребление электроэнергии в Украине растет из-за постепенного похолодания и активизации работы бизнеса после праздничных дней. Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям Украины установлены лимиты потребления, действующие с 8.00 до 24.00. Напомним, превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений... Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно", – говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что в прифронтовых регионах на востоке страны под обстрелы россиян попали энергетические объекты распределительных сетей. Их отремонтируют и восстановят электроснабжение сразу после получения разрешений от военных.

В компании напомнили, энергосистема Украины подверглась уже множеству массированных атак врага.

"Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени", – подчеркнули в компании.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".

Теги: энергетика, Укрэнерго, похолодание, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, обстрелы, война России против Украины, веерные отключения, инфраструктура, энергосистема
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