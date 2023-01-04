В Украине растет потребление электроэнергии. "Укрэнерго" призвала расходовать электричество разумно, иначе – отключения

"Для обеспечения баланса в энергосистеме всем областям Украины установлены лимиты потребления, действующие с 8.00 до 24.00. Напомним, превышение лимитов потребления приводит к применению аварийных ограничений... Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно", – говорится в сообщении.
В компании также сообщили, что в прифронтовых регионах на востоке страны под обстрелы россиян попали энергетические объекты распределительных сетей. Их отремонтируют и восстановят электроснабжение сразу после получения разрешений от военных.
В компании напомнили, энергосистема Украины подверглась уже множеству массированных атак врага.
"Повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложны и масштабны. Их восстановление все еще требует значительных ресурсов и времени", – подчеркнули в компании.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".