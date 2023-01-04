"Укрэнерго" показало последствия попаданий оккупантами в одну из подстанций. Видео

"Только не в подстанцию – так думали наши коллеги во время каждой воздушной тревоги. Но ракеты дважды прилетали в оборудование, которое обеспечивало надежное питание жилья около миллиона украинцев и промышленных предприятий", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что объект разбит, все автотрансформаторы данной подстанции уничтожены.

"Энергетики никогда не представляли, что им придется работать под столь мощными обстрелами и видеть изуродованное оборудование на своих объектах. Россияне целенаправленно уничтожают подстанции, питающие миллионы украинцев и промышленность. Но мы обязательно все восстановим!" – отметили в "Укрэнерго".

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 29 октября рассказывал, что многие объекты компании подвергались воздушным атакам оккупантов неоднократно.

"У нас достаточно много уже объектов, по которым было несколько попаданий. И пять раз – это не предел. Уже были объекты, по которым и по семь, по восемь, и по 10 раз попадали", – заявил он.