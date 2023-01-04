"Укрэнерго" показало последствия попаданий оккупантами в одну из подстанций. Видео

"Только не в подстанцию – так думали наши коллеги во время каждой воздушной тревоги. Но ракеты дважды прилетали в оборудование, которое обеспечивало надежное питание жилья около миллиона украинцев и промышленных предприятий", – говорится в сообщении.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что объект разбит, все автотрансформаторы данной подстанции уничтожены.
"Энергетики никогда не представляли, что им придется работать под столь мощными обстрелами и видеть изуродованное оборудование на своих объектах. Россияне целенаправленно уничтожают подстанции, питающие миллионы украинцев и промышленность. Но мы обязательно все восстановим!" – отметили в "Укрэнерго".
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 29 октября рассказывал, что многие объекты компании подвергались воздушным атакам оккупантов неоднократно.
"У нас достаточно много уже объектов, по которым было несколько попаданий. И пять раз – это не предел. Уже были объекты, по которым и по семь, по восемь, и по 10 раз попадали", – заявил он.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".