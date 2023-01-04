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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрэнерго" показало последствия попаданий оккупантами в одну из подстанций. Видео

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Объекты энергосистемы Украины получили серьезные повреждения
Объекты энергосистемы Украины получили серьезные повреждения
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook (архив)

НЭК "Укрэнерго" обнародовала в Facebook 4 января видео последствий двух ударов российских оккупантов по одной из электроподстанций, местоположение которой не уточняется.

"Только не в подстанцию – так думали наши коллеги во время каждой воздушной тревоги. Но ракеты дважды прилетали в оборудование, которое обеспечивало надежное питание жилья около миллиона украинцев и промышленных предприятий", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что объект разбит, все автотрансформаторы данной подстанции уничтожены.

"Энергетики никогда не представляли, что им придется работать под столь мощными обстрелами и видеть изуродованное оборудование на своих объектах. Россияне целенаправленно уничтожают подстанции, питающие миллионы украинцев и промышленность. Но мы обязательно все восстановим!" – отметили в "Укрэнерго".

https://www.facebook.com/npcukrenergo/videos/867049817680069/

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 29 октября рассказывал, что многие объекты компании подвергались воздушным атакам оккупантов неоднократно.

"У нас достаточно много уже объектов, по которым было несколько попаданий. И пять раз – это не предел. Уже были объекты, по которым и по семь, по восемь, и по 10 раз попадали", – заявил он.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток. 

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".

Теги: Россия, Украина, энергетика, Укрэнерго, электроснабжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, теплоснабжение, электростанция, энергосистема, российские оккупанты
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