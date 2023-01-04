В Украине будут разворачивать миниэлектростанции. В правительстве рассказали об их плюсах

Миниэлектростанции будут помогать поставлять воду и тепло в населенные пункты, а также обеспечивать энергетическую безопасность атомной генерации. Их предназначение – обезопасить основные станции, сформировать критический резерв и независимость генерирования энергии, говорится в сообщении.
В министерстве назвали плюсы миниэлектростанций. Они небольшие и не требуют особого обслуживания. При этом двадцать таких станций могут выдать мощность одного атомного блока.
"К примеру, для старта атомного блока нужно 100-150 МВт. Генераторы такой мощности не достигают, а вот миниэлектростанции хорошо справятся с этой задачей", – пояснили в Минреинтеграции.
Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.
По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.
Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".