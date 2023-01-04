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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине будут разворачивать миниэлектростанции. В правительстве рассказали об их плюсах

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Власти планируют принимать меры для обеспечения энергетической безопасности
Власти планируют принимать меры для обеспечения энергетической безопасности
Фото: pixabay.com

Правительство Украины планирует ряд мер по запуску систем отечественных миниэлектростанций, чтобы сделать невозможным длительный вывод из строя энергосистемы. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 4 января.

 Миниэлектростанции будут помогать поставлять воду и тепло в населенные пункты, а также обеспечивать энергетическую безопасность атомной генерации. Их предназначение – обезопасить основные станции, сформировать критический резерв и независимость генерирования энергии, говорится в сообщении.

В министерстве назвали плюсы миниэлектростанций. Они небольшие и не требуют особого обслуживания. При этом двадцать таких станций могут выдать мощность одного атомного блока.

"К примеру, для старта атомного блока нужно 100-150 МВт. Генераторы такой мощности не достигают, а вот миниэлектростанции хорошо справятся с этой задачей", – пояснили в Минреинтеграции.

Контекст:

Россия этой осенью и зимой совершила ряд массированных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

После ракетного обстрела 23 ноября украинская энергосистема вошла в блэкаут, ее постепенно восстанавливали, сообщали в Минэнерго. После этого были новые крупные атаки.

По данным правительства, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Всего украинская энергосистема перенесла уже 11 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак, сообщили в "Укрэнерго".

Теги: энергетика, электричество, электроэнергия, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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