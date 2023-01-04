В Украине будут разворачивать миниэлектростанции. В правительстве рассказали об их плюсах

Миниэлектростанции будут помогать поставлять воду и тепло в населенные пункты, а также обеспечивать энергетическую безопасность атомной генерации. Их предназначение – обезопасить основные станции, сформировать критический резерв и независимость генерирования энергии, говорится в сообщении.

В министерстве назвали плюсы миниэлектростанций. Они небольшие и не требуют особого обслуживания. При этом двадцать таких станций могут выдать мощность одного атомного блока.

"К примеру, для старта атомного блока нужно 100-150 МВт. Генераторы такой мощности не достигают, а вот миниэлектростанции хорошо справятся с этой задачей", – пояснили в Минреинтеграции.