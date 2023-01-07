Украинская авиация нанесла один удар по позициям оккупантов 6 января – Генштаб ВСУ

"Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла один удар по району сосредоточения оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии совершили огневое поражение четырех районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также двух его складов горюче-смазочных материалов", – говорится в сообщении.

Контекст: Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 6 января 2023 года, составили около 110 250 военных, 3064 танка, 285 самолетов, 272 вертолета и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".