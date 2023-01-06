Пригожин в целях усиления вербовки заключенных и ради роста своего влияния заявил, что часть вагнеровцев получила помилование – ISW

"ЧВК "Вагнер", вероятно, необходимо пополнить свои силы после тяжелых потерь, в основном [среди] бывших заключенных, и Пригожин, вероятно, предал гласности предполагаемые помилования, чтобы усилить кампанию по вербовке в российских тюрьмах", – считают аналитики, комментирую устроенную Пригожиным "церемонию" раздачи якобы документов о помиловании для наемников, "отслуживших" полугодовой контракт на войне в Украине.

В то же время, по данным ISW, вероятно, не заключенные, а мобилизованные российские военнослужащие по-прежнему составляют большую часть потерь российских военных в Украине.

Пригожин также, вероятно, прорекламировал "помилование", чтобы успокоить наемников ЧВК "Вагнер", дислоцированных в Украине, которым было обещано вознаграждение за их участие в боевых действиях, говорится в сводке.

В ISW подчеркивают, что не зафиксировали ни одного официального комментария источников в российском правительстве о том, что заключенные из ЧВК "Вагнер" действительно, как утверждал Пригожин в видео, распространенном по пропагандистским каналам, получили эти помилования.

Аналитики считают, что тема "помилований" – часть усилий Пригожина, направленных на то, чтобы представить себя центральной фигурой в ультранационалистическом провоенном сообществе РФ.

Создатель ЧВК "Вагнер", вероятно, использует двусмысленность правового статуса бывших заключенных, чтобы создать впечатление, будто бы он достаточно влиятелен, чтобы добиться помилования для них.

"Создавая впечатление, что он обеспечил "помилование" этим преступникам, Пригожин "присваивает" себе полномочия, которыми на самом деле обладает только президент РФ Владимир Путин", – заявили аналитики.

Российское пропагандистское агентство ФАН 1 января опубликовало сюжет о визите Пригожина в морг, куда свозят в том числе тела вагнеровцев, воюющих против Украины. Видео дает представление о масштабе потерь, которые несут в Украине оккупанты, в том числе вагнеровцы. Американский Институт исследования войны 3 января обратил внимание на слова Пригожина, который признал, что ЧВК "Вагнер" не может добиться успехов в боях за Бахмут Донецкой области.