ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин в целях усиления вербовки заключенных и ради роста своего влияния заявил, что часть вагнеровцев получила помилование – ISW

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пригожин заявил о помиловании первой группы заключенных, "отслуживших" в ЧВК "Вагнер"
Пригожин заявил о помиловании первой группы заключенных, "отслуживших" в ЧВК "Вагнер"
Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Создатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин, утверждая, что часть российских заключенных, воевавших в Украине в составе ЧВК, уже получили помилование от властей РФ, вероятно, готовит почву для усиления вербовки в тюрьмах. Об этом ISW пишет в оперативном анализе 5 января.

"ЧВК "Вагнер", вероятно, необходимо пополнить свои силы после тяжелых потерь, в основном [среди] бывших заключенных, и Пригожин, вероятно, предал гласности предполагаемые помилования, чтобы усилить кампанию по вербовке в российских тюрьмах", – считают аналитики, комментирую устроенную Пригожиным "церемонию" раздачи якобы документов о помиловании для наемников, "отслуживших" полугодовой контракт на войне в Украине.

В то же время, по данным ISW, вероятно, не заключенные, а мобилизованные российские военнослужащие по-прежнему составляют большую часть потерь российских военных в Украине.

Пригожин также, вероятно, прорекламировал "помилование", чтобы успокоить наемников ЧВК "Вагнер", дислоцированных в Украине, которым было обещано вознаграждение за их участие в боевых действиях, говорится в сводке.

В ISW подчеркивают, что не зафиксировали ни одного официального комментария источников в российском правительстве о том, что заключенные из ЧВК "Вагнер" действительно, как утверждал Пригожин в видео, распространенном по пропагандистским каналам, получили эти помилования.

Аналитики считают, что тема "помилований" – часть усилий Пригожина, направленных на то, чтобы представить себя центральной фигурой в ультранационалистическом провоенном сообществе РФ.

Создатель ЧВК "Вагнер", вероятно, использует двусмысленность правового статуса бывших заключенных, чтобы создать впечатление, будто бы он достаточно влиятелен, чтобы добиться помилования для них.

"Создавая впечатление, что он обеспечил "помилование" этим преступникам, Пригожин "присваивает" себе полномочия, которыми на самом деле обладает только президент РФ Владимир Путин", – заявили аналитики.

Российское пропагандистское агентство ФАН 1 января опубликовало сюжет о визите Пригожина в морг, куда свозят в том числе тела вагнеровцев, воюющих против Украины. Видео дает представление о масштабе потерь, которые несут в Украине оккупанты, в том числе вагнеровцы. Американский Институт исследования войны 3 января обратил внимание на слова Пригожина, который признал, что ЧВК "Вагнер" не может добиться успехов в боях за Бахмут Донецкой области.

Контекст:

После начала полномасштабной войны России против Украины Пригожин лично занялся вербовкой заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах, для участия в боевых действиях на стороне российской армии.

Пригожин неоднократно публично критиковал российскую армию и генералов. "Многие из тех, кто является так называемыми кадровыми [военными], не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать", – заявлял он в октябре.

В конце октября основательница организации "Русь сидящая" Ольга Романова сообщала, что Пригожин для войны против Украины завербовал уже более 20 тыс. заключенных. С тех пор вербовки продолжались, в том числе в колониях на оккупированной территории Украины.

По оценкам Белого дома, которые в декабре 2022 года приводило Reuters, на тот момент в Украине воевали 50 тыс. наемников "ЧВК Вагнер", включая 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных из российских колоний.

Теги: Россия, Украина, тюрьма, оккупация, заключенные, боевики, российская пропаганда, наемники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Вагнер, Бахмут, военнослужащий, Евгений Пригожин, помилование, ЧВК, потери армии России, погибшие российские военные, колония, российские оккупанты, ISW
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наверное, из "Пьяной вишни" вышла. Настроение ого-го!", "Судя по вашей одежде, в Трускавце лето". В сети обсуждают прогулку Никитюк
"Наверное, из "Пьяной вишни" вышла. Настроение ого-го!", "Судя по вашей одежде, в Трускавце лето". В сети обсуждают прогулку Никитюк
"Относилась, как к молодому жеребцу". Принц Гарри рассказал о женщине, с которой у него был первый секс – СМИ
"Относилась, как к молодому жеребцу". Принц Гарри рассказал о женщине, с которой у него был первый секс – СМИ
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
Дорофеева снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини. Видео
49-летняя Клум в маске дождевого червя показала тело в мокром бикини. Видео
  "Если тебе нужна мотивация – вот она". Анита Луценко показала упражнения, которые можно выполнять дома, лежа на диване. Видео
  "Если тебе нужна мотивация – вот она". Анита Луценко показала упражнения, которые можно выполнять дома, лежа на диване. Видео
74-летняя Мэй Маск показала, как выглядит без макияжа
74-летняя Мэй Маск показала, как выглядит без макияжа
"Было ошибкой показывать личную жизнь". Grosu высказалась о расставании с бойфрендом из РФ и объяснила, почему не удаляет их общие фото
"Было ошибкой показывать личную жизнь". Grosu высказалась о расставании с бойфрендом из РФ и объяснила, почему не удаляет их общие фото
39-летняя Осадчая в одежде свободного кроя отреагировала на вопрос о беременности
39-летняя Осадчая в одежде свободного кроя отреагировала на вопрос о беременности
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Особенно нравится реакция людей, которые меня узнают". 45-летний украинский актер Лукьянов стал таксистом
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Есть вещи, которые нельзя было делать". Остапчук после развода со второй женой заявил, что сожалеет о скандалах с первой супругой
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
"Ты выглядишь так красиво. Эта улыбка!" Херли снялась со своими питомцами
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
Эдвард Нортон оказался родственником Покахонтас
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
"Опасались, что будет злой мачехой". Принц Гарри и принц Уильям уговаривали отца не жениться на Камилле – СМИ
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
49-летняя Клум снялась без нижнего белья в полный рост
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Никитюк показала, как ей делают массаж маслом
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
Британский рабочий разобрался, что означают пещерные рисунки, которым более 20 тыс. лет. Его исследование опубликовал археологический журнал
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым (284640)
2
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (259585)
3
Никитюк в лосинах с кружевными вставками развела ноги для селфи (108273)
4
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (84343)
5
"Прикольный купальник, особенно трусики". Лебедь показала свой "лыжный купальник" (44620)
6
"Две устрицы". Ясинский высказался о братьях Меладзе и рассказал, как старший из них, использовав Лободу, называл ее "недоразумением" (34904)
7
"Всегда хотела, но не решалась". Проживающая в Германии экс-жена Виталия Кличко прокомментировала свое участие в танцевальном шоу (34117)
8
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене (33904)
 
 
 
 