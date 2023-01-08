Несмотря на объявленное "перемирие", россияне за сутки нанесли девять ракетных, три авиаудара и 40 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

"Несмотря на объявленный российскими оккупантами так называемый "режим прекращения огня", за прошедшие сутки, противник нанес девять ракетных, три авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре, есть раненые и погибшие среди мирного населения", – сказано в сообщении.
Кроме того, оккупанты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.
В частности, под огневое поражение попали Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Невельское, Марьинка, Угледар, Новомихайловка Донецкой области.
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на новогодние праздники. В Кремле тогда ответили отказом.
5 января 2023 года глава Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, публично предложил установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января.
Президент России Владимир Путин в тот же день поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон".
В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ. Зеленский напомнил о том, "как Кремль использует передышки на войне: чтобы продолжить войну с новой силой".
6 января минобороны РФ отчиталось о якобы "объявленном режиме прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон" в Украине на фоне обстрелов Херсона, Краматорска и Курахово.
7 января в вечернем отчете Генштаб ВСУ подчеркнул, что оккупанты не соблюдают объявленный ими же "режим прекращения огня". Они обстреливают позиции украинских подразделений из танков, минометов и ствольной артиллерии.