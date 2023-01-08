Несмотря на объявленное "перемирие", россияне за сутки нанесли девять ракетных, три авиаудара и 40 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

Россияне объявили о "прекращении огня", но не прекратили обстреливать Украину Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"Несмотря на объявленный российскими оккупантами так называемый "режим прекращения огня", за прошедшие сутки, противник нанес девять ракетных, три авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре, есть раненые и погибшие среди мирного населения", – сказано в сообщении.

Кроме того, оккупанты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

В частности, под огневое поражение попали Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Невельское, Марьинка, Угледар, Новомихайловка Донецкой области.