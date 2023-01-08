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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Несмотря на объявленное "перемирие", россияне за сутки нанесли девять ракетных, три авиаудара и 40 обстрелов из РСЗО – Генштаб ВСУ

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Россияне объявили о "прекращении огня", но не прекратили обстреливать Украину
Россияне объявили о "прекращении огня", но не прекратили обстреливать Украину
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 7 января продолжали атаковать Украину, есть погибшие и раненые мирные граждане. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 8 января.

"Несмотря на объявленный российскими оккупантами так называемый "режим прекращения огня", за прошедшие сутки, противник нанес девять ракетных, три авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, по гражданской инфраструктуре, есть раненые и погибшие среди мирного населения", – сказано в сообщении. 

Кроме того, оккупанты обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

В частности, под огневое поражение попали Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Невельское, Марьинка, Угледар, Новомихайловка Донецкой области.

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Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на новогодние праздники. В Кремле тогда ответили отказом.

5 января 2023 года глава Русской православной церкви Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, публично предложил установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января.

Президент России Владимир Путин в тот же день поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон".

В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ. Зеленский напомнил о том, "как Кремль использует передышки на войне: чтобы продолжить войну с новой силой".

6 января минобороны РФ отчиталось о якобы "объявленном режиме прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон" в Украине на фоне обстрелов Херсона, Краматорска и Курахово. 

7 января в вечернем отчете Генштаб ВСУ подчеркнул, что оккупанты не соблюдают объявленный ими же "режим прекращения огня". Они обстреливают позиции украинских подразделений из танков, минометов и ствольной артиллерии.

Теги: Генштаб ВСУ, перемирие, артиллерия, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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