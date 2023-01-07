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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 6 января продолжили обстреливать Харьковскую область, повреждены дома и хозяйственные постройки – Синегубов

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Синегубов рассказал о российских обстрелах Харьковской области
Синегубов рассказал о российских обстрелах Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Российские оккупанты 6 января обстреливали Купянск, Волчанск и Двуречную Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов 7 января.

"Также под вражеским огнем были села Красное, Стрелечья, Заречное, Кисловка, Котляровка и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", – написал он.

Синегубов отметил, что пострадавших не было.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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