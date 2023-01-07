Оккупанты 6 января продолжили обстреливать Харьковскую область, повреждены дома и хозяйственные постройки – Синегубов

"Также под вражеским огнем были села Красное, Стрелечья, Заречное, Кисловка, Котляровка и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", – написал он.

Синегубов отметил, что пострадавших не было.