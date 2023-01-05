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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За 4 января в Украине из-за российской агрессии погибли пять мирных граждан, ранены восемь – Офис президента

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В Украине ежедневно гибнут люди от российских обстрелов, ракет и мин
В Украине ежедневно гибнут люди от российских обстрелов, ракет и мин
Фото: EPA (архив)

За сутки 4 января в Украине зафиксировали гибель пяти гражданских – жертв российской агрессии. Об этом замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram.

Он привел следующие данные по состоянию на 9.00 5 января:

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет. Также оккупанты обстреливают населенные пункты страны из артиллерии.

За последние сутки, по информации Генштаба ВСУ, войска РФ нанесли по Украине три ракетных, 13 авиационных ударов и 68 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня. 

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, к 4 декабря 2022 года была задокументирована гибель более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Теги: Донецкая область, Херсонская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, раненые, жертвы, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, мины, погибшие, Кирилл Тимошенко
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