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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Балаклее местный житель подорвался на взрывном устройстве – полиция

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В полиции призвали быть осторожными
В полиции призвали быть осторожными
Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Утром 4 января в деоккупированной Балаклее Харьковской области 21-летний мужчина получил ранение, подорвавшись на взрывчатке. Об этом проинформировала в Facebook полиция региона.

"Установлено, что мужчина пошел в лес собирать сухостой и подорвался на неизвестном взрывчатом предмете. С травмами его доставили в местное медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Правоохранители планируют открыть уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Полиция призывает граждан соблюдать осторожность и не приближаться к незнакомым предметам", – заявили в ведомстве.

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0b8HvSUDRyQ9HQi7BdToPf8WdREwmxCzRfrKGZU2LXPVUYKTwZEhjGr2TiXPSEDgEl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года.

Балаклея была оккупирована 2 марта. 6 сентября Вооруженные силы Украины провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска. Об освобождении Балаклеи 8 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В Балаклее местные жители уже подрывались на взрывчатке, оставленной оккупантами. В частности, 11 декабря 2022 года наступила на взрывоопасный предмет 58-летняя женщина, она получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, война, полиция, взрывчатка, Харьковская область, больница, война России против Украины, Балаклея, ранение, мужчины
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