В Балаклее местный житель подорвался на взрывном устройстве – полиция

В полиции призвали быть осторожными Фото: Поліція Харківської області / Facebook

"Установлено, что мужчина пошел в лес собирать сухостой и подорвался на неизвестном взрывчатом предмете. С травмами его доставили в местное медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

Правоохранители планируют открыть уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Полиция призывает граждан соблюдать осторожность и не приближаться к незнакомым предметам", – заявили в ведомстве.

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