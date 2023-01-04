В Балаклее местный житель подорвался на взрывном устройстве – полиция

"Установлено, что мужчина пошел в лес собирать сухостой и подорвался на неизвестном взрывчатом предмете. С травмами его доставили в местное медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Правоохранители планируют открыть уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
"Полиция призывает граждан соблюдать осторожность и не приближаться к незнакомым предметам", – заявили в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля 2022 года.
Балаклея была оккупирована 2 марта. 6 сентября Вооруженные силы Украины провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска. Об освобождении Балаклеи 8 сентября сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В Балаклее местные жители уже подрывались на взрывчатке, оставленной оккупантами. В частности, 11 декабря 2022 года наступила на взрывоопасный предмет 58-летняя женщина, она получила ранения и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.