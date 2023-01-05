ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты более 40 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, три человека ранены – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне опять обстреляли жилые кварталы Херсона
Россияне опять обстреляли жилые кварталы Херсона
Фото: EPA (архив)

За сутки 4 января российские оккупанты 41 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Херсон, по информации обладминистрации, армия РФ атаковала девять раз – в очередной раз обстреляла жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов три мирных жителя региона получили ранения разной степени тяжести.

Контекст:

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, Ярослав Янушевич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Филатова снялась в "нюдовом" топе и лосинах
Дочь Филатова снялась в "нюдовом" топе и лосинах
На сервисе Apple TV нашли российский пропагандистский фильм "Ополченочка"
На сервисе Apple TV нашли российский пропагандистский фильм "Ополченочка"
"Сочетание лучшего с лучшим", "Может, ее лучше на "Евровидение?" Tvorchi перепела песню-хит Гиги "Твій сон". Видео
"Сочетание лучшего с лучшим", "Может, ее лучше на "Евровидение?" Tvorchi перепела песню-хит Гиги "Твій сон". Видео
"Всегда хотела, но не решалась". Проживающая в Германии экс-жена Виталия Кличко прокомментировала свое участие в танцевальном шоу
"Всегда хотела, но не решалась". Проживающая в Германии экс-жена Виталия Кличко прокомментировала свое участие в танцевальном шоу
Защитник "Азовстали" Дианов: Я в политику не пойду сто процентов
Защитник "Азовстали" Дианов: Я в политику не пойду сто процентов
Буданов в свой день рождения получил торт с изображением "расчлененной" России. Видео
Буданов в свой день рождения получил торт с изображением "расчлененной" России. Видео
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым
"Я даже во время секса снимаю". Арестович признался, что спит без носков, и рассказал, какой у него размер ноги
"Я даже во время секса снимаю". Арестович признался, что спит без носков, и рассказал, какой у него размер ноги
Хайек снялась на корточках в углу комнаты и призналась, что страдает клаустрофобией
Хайек снялась на корточках в углу комнаты и призналась, что страдает клаустрофобией
Скрипач Моисей Бондаренко выступил в освобожденном Изюме. Видео
Скрипач Моисей Бондаренко выступил в освобожденном Изюме. Видео
Могилевская заявила, что мечтает в новом году о личном счастье
Могилевская заявила, что мечтает в новом году о личном счастье
"Единственное, что дало силы не сойти с ума, – это пойти защищать Украину". Ефросинина заявила, что ее муж потерял почти весь свой бизнес
"Единственное, что дало силы не сойти с ума, – это пойти защищать Украину". Ефросинина заявила, что ее муж потерял почти весь свой бизнес
Осадчая обратилась к поклонникам "ватной лирики" Меладзе, который "мечтает о согласии между близкими народами"
Осадчая обратилась к поклонникам "ватной лирики" Меладзе, который "мечтает о согласии между близкими народами"
73-летняя Вера Вонг снялась в купальнике
73-летняя Вера Вонг снялась в купальнике
48-летняя жена мэра Киева Кличко стала участницей танцевального шоу в Германии
48-летняя жена мэра Киева Кличко стала участницей танцевального шоу в Германии
"Нужно ли повторять, что я ненавижу врага?" Огневич помогла разбирать завалы в Киеве после обстрела города российскими оккупантами
"Нужно ли повторять, что я ненавижу врага?" Огневич помогла разбирать завалы в Киеве после обстрела города российскими оккупантами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (383392)
2
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (144441)
3
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (96082)
4
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (94867)
5
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (83696)
6
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (72321)
7
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (69161)
8
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото (53433)
 
 
 
 