Оккупанты более 40 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, три человека ранены – ОВА

Херсон, по информации обладминистрации, армия РФ атаковала девять раз – в очередной раз обстреляла жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.
За прошедшие сутки из-за российских обстрелов три мирных жителя региона получили ранения разной степени тяжести.
В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.