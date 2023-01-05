Оккупанты более 40 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, три человека ранены – ОВА

Херсон, по информации обладминистрации, армия РФ атаковала девять раз – в очередной раз обстреляла жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов три мирных жителя региона получили ранения разной степени тяжести.