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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 73 раза за сутки обстреляли Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков – ОВА

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Только в Херсоне россияне за сутки обстреляли троллейбусное депо, судостроительный завод, газопровод, жилые дома
Только в Херсоне россияне за сутки обстреляли троллейбусное депо, судостроительный завод, газопровод, жилые дома
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 73 раза за сутки 3 января обстреляли территорию Херсонской области. Об этом глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил в Telegram.

"Мирные населенные пункты области россияне атаковали из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков", – отметил Янушевич.

Херсон российские оккупанты атаковали 11 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в судостроительный завод, газопровод, частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки из-за россиян погибли два человека, пять жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести",  – добавил глава ОВА.

Отдельно Янушевич отметил обстрел оккупантами троллейбусного депо в Херсоне. По его информации, из-за атаки повреждены 19 троллейбусов, из них три не подлежат восстановлению. 

Контекст:

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, троллейбус, погибшие, Ярослав Янушевич
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