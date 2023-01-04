Оккупанты 73 раза за сутки обстреляли Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков – ОВА

Только в Херсоне россияне за сутки обстреляли троллейбусное депо, судостроительный завод, газопровод, жилые дома Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

"Мирные населенные пункты области россияне атаковали из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков", – отметил Янушевич.

Херсон российские оккупанты атаковали 11 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в судостроительный завод, газопровод, частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки из-за россиян погибли два человека, пять жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", – добавил глава ОВА.

Отдельно Янушевич отметил обстрел оккупантами троллейбусного депо в Херсоне. По его информации, из-за атаки повреждены 19 троллейбусов, из них три не подлежат восстановлению.