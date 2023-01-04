Оккупанты 73 раза за сутки обстреляли Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков – ОВА

"Мирные населенные пункты области россияне атаковали из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков", – отметил Янушевич.
Херсон российские оккупанты атаковали 11 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в судостроительный завод, газопровод, частные и многоквартирные дома.
"За прошедшие сутки из-за россиян погибли два человека, пять жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", – добавил глава ОВА.
Отдельно Янушевич отметил обстрел оккупантами троллейбусного депо в Херсоне. По его информации, из-за атаки повреждены 19 троллейбусов, из них три не подлежат восстановлению.
В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.