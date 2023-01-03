СБУ задержала в Херсоне сторонницу оккупантов, которая помогала россиянам перекидывать в Украину эшелоны с оружием и боеприпасами

СБУ задержали фигурантку и сообщили ей о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору Фото: ssu.gov.ua

"Злоумышленницей оказалась бывшая чиновница межотраслевого предприятия железнодорожного транспорта, которая во время захвата города присоединилась к местной оккупационной администрации. Там она возглавила созданное агрессором "предприятие промышленного железнодорожного транспорта "Херсонской железной дороги". На этой должности помогала врагу наладить железнодорожное сообщение с украинским городом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на южном фронте", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, подозреваемая способствовала транспортировке военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России на временно захваченную часть Херсонской области. Также она организовала разграбление технологического оборудования подвижного состава местного предприятия украинской железной дороги для его передачи стране-агрессору.

"Кроме того, она лично призывала местных жителей поддержать российских захватчиков и вступать в ряды оккупационного учреждения. За это обещала лояльное отношение со стороны рашистов и выплату "зарплат" в российских рублях", – отметили в СБУ.

После деоккупации областного центра сотрудники СБУ задержали фигурантку и сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.