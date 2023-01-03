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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Херсоне сторонницу оккупантов, которая помогала россиянам перекидывать в Украину эшелоны с оружием и боеприпасами

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СБУ задержали фигурантку и сообщили ей о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору
СБУ задержали фигурантку и сообщили ей о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне разоблачила пособницу российских оккупантов. Об этом 3 января сообщает пресс-служба СБУ.

"Злоумышленницей оказалась бывшая чиновница межотраслевого предприятия железнодорожного транспорта, которая во время захвата города присоединилась к местной оккупационной администрации. Там она возглавила созданное агрессором "предприятие промышленного железнодорожного транспорта "Херсонской железной дороги". На этой должности помогала врагу наладить железнодорожное сообщение с украинским городом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на южном фронте", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, подозреваемая способствовала транспортировке военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России на временно захваченную часть Херсонской области. Также она организовала разграбление технологического оборудования подвижного состава местного предприятия украинской железной дороги для его передачи стране-агрессору.

"Кроме того, она лично призывала местных жителей поддержать российских захватчиков и вступать в ряды оккупационного учреждения. За это обещала лояльное отношение со стороны рашистов и выплату "зарплат" в российских рублях", – отметили в СБУ.

После деоккупации областного центра сотрудники СБУ задержали фигурантку и сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

Часть Херсонской области была оккупирована в первый месяц полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсон, оружие, оккупация, Вооруженные силы Украины, вооружение, железная дорога, боеприпасы, вторжение, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины, коллаборационизм, деоккупация
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