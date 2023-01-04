Еще пять мирных граждан Украины погибло из-за российской агрессии – Офис президента

Еще 13 человек, по его словам, получили ранения.

Тимошенко уточнил, что вчера в Донецкой области один человек погиб, пятеро ранены, в Запорожской области один раненый, в Харьковской – двое. В Херсонской области за последние сутки зафиксировали смерть четырех человек, написал он. В том числе речь о двух гражданских, погибших ранее.

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет. Также оккупанты обстреливают населенные пункты страны из артиллерии. За последние сутки, по информации Генштаба ВСУ, войска РФ нанесли по Украине семь ракетных, 18 авиационных ударов и более 85 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня.

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, к 4 декабря 2022 года было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.