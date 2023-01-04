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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Еще пять мирных граждан Украины погибло из-за российской агрессии – Офис президента

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Вчера гражданские погибли в Херсонской и Донецкой областях
Вчера гражданские погибли в Херсонской и Донецкой областях
Фото: ЕРА (архив)

За сутки 3 января в Украине зафиксировали гибель пяти гражданских – жертв российской агрессии. Об этом замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram.

Еще 13 человек, по его словам, получили ранения.

Тимошенко уточнил, что вчера в Донецкой области один человек погиб, пятеро ранены, в Запорожской области один раненый, в Харьковской – двое. В Херсонской области за последние сутки зафиксировали смерть четырех человек, написал он. В том числе речь о двух гражданских, погибших ранее. 

Контекст:

По словам президента Владимира Зеленского, за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила против Украины около 4,7 тыс. ракет. Также оккупанты обстреливают населенные пункты страны из артиллерии. За последние сутки, по информации Генштаба ВСУ, войска РФ нанесли по Украине семь ракетных, 18 авиационных ударов и более 85 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня. 

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, к 4 декабря 2022 года было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецкая область, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, погибшие, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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