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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне ночью обстреливали Донецкую область вдоль всей линии фронта, есть жертвы и раненые среди гражданских – ОВА

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В Бахмуте повреждено историческое здание в центре города
В Бахмуте повреждено историческое здание в центре города
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Этой ночью российские оккупанты продолжали обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области. Об этом сообщил в утренней сводке 4 января глава ОВА Павел Кириленко.

Так, по его данным, на волновахском направлении россияне обстреляли Угледар и районы вблизи Водяного и Пречистовки. Там обошлось без жертв.

На донецком направлении один человек погиб и четверо ранены в результате обстрелов Курахово – снаряд попал в пятиэтажку.

Также ночью россияне стреляли по Горняку Кураховской общины, а утром – по Веселому Очеретинской общины и четыре раза из "Градов" – по Авдеевке. Там обошлось без пострадавших.

На горловском направлении под огонь попала Константиновка – россияне попали в промышленную зону и рядом со школой. В городе никто не пострадал.

В Соледарской общине один человек погиб в Благодатном, повреждены восемь домов в Парасковеевке и пять домов в Никифоровке. В Бахмуте повреждено историческое здание в центре города.

На лисичанском направлении за сутки зафиксировано более 20 прилетов по Торскому и Заречному Лиманской общины. Никто не пострадал. 

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Теги: Донецкая область, раненые, Курахово, обстрелы, Бахмут, пострадавшие, погибшие, Павел Кириленко, Благодатное
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