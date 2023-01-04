Россияне ночью обстреливали Донецкую область вдоль всей линии фронта, есть жертвы и раненые среди гражданских – ОВА

Так, по его данным, на волновахском направлении россияне обстреляли Угледар и районы вблизи Водяного и Пречистовки. Там обошлось без жертв.

На донецком направлении один человек погиб и четверо ранены в результате обстрелов Курахово – снаряд попал в пятиэтажку.

Также ночью россияне стреляли по Горняку Кураховской общины, а утром – по Веселому Очеретинской общины и четыре раза из "Градов" – по Авдеевке. Там обошлось без пострадавших.

На горловском направлении под огонь попала Константиновка – россияне попали в промышленную зону и рядом со школой. В городе никто не пострадал.

В Соледарской общине один человек погиб в Благодатном, повреждены восемь домов в Парасковеевке и пять домов в Никифоровке. В Бахмуте повреждено историческое здание в центре города.

На лисичанском направлении за сутки зафиксировано более 20 прилетов по Торскому и Заречному Лиманской общины. Никто не пострадал.