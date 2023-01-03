Терехов заявил, что в центре Харькове создадут Аллею Героев, и назвал имена первых военных, которых там увековечат

Он вспомнил, что президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении отметил, говоря о Харькове, что "быть рядом с Россией территориально не значит быть рядом ментально".

"Считаю, что уже сейчас... наши павшие герои, отстаивавшие Харьков и Украину, должны быть увековечены на своей родной земле. Так что в городе-герое Харькове будет создана Аллея Героев… В центре Харькова, в самом его сердце", – написал Терехов.

По его словам, проектные работы уже начались и "ничто не помешает" заложить Аллею Героев уже весной этого года.

Мэр подчеркнул, что Аллея Героев не будет аналогом Мемориала Славы в Лесопарке и назвал первые два имени, которые будут увековечены там – Олег Адамовский и Георгий Тарасенко.

"Подполковник, Герой Украины Олег Адамовский с первых часов войны защищал Харьков, 24 февраля дал врагу бой, остановил его в окрестностях города и, к сожалению, погиб 12 марта. Георгий Тарасенко – также Герой Украины, основатель добровольческого батальона "Фрайкор", отдавший свою жизнь в боях за родной город 25 марта", – написал Терехов.