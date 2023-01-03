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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Терехов заявил, что в центре Харькове создадут Аллею Героев, и назвал имена первых военных, которых там увековечат

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Аллею Героев заложат уже весной этого года, планируют харьковские власти
Аллею Героев заложат уже весной этого года, планируют харьковские власти
Фото: depositphotos.com (архив)

В Харькове создадут Аллею Героев, где будут увековечены защитники города, погибшие в войне с РФ. Об этом сообщил 3 января в Telegram мэр Игорь Терехов.

Он вспомнил, что президент Владимир Зеленский в новогоднем обращении отметил, говоря о Харькове, что "быть рядом с Россией территориально не значит быть рядом ментально".

"Считаю, что уже сейчас... наши павшие герои, отстаивавшие Харьков и Украину, должны быть увековечены на своей родной земле. Так что в городе-герое Харькове будет создана Аллея Героев… В центре Харькова, в самом его сердце",  написал Терехов.

По его словам, проектные работы уже начались и "ничто не помешает" заложить Аллею Героев уже весной этого года. 

Мэр подчеркнул, что Аллея Героев не будет аналогом Мемориала Славы в Лесопарке и назвал первые два имени, которые будут увековечены там  Олег Адамовский и Георгий Тарасенко.

"Подполковник, Герой Украины Олег Адамовский с первых часов войны защищал Харьков, 24 февраля дал врагу бой, остановил его в окрестностях города и, к сожалению, погиб 12 марта. Георгий Тарасенко – также Герой Украины, основатель добровольческого батальона "Фрайкор", отдавший свою жизнь в боях за родной город 25 марта",  написал Терехов.

Теги: Харьков, военные, добровольцы, Герой Украины, украинский военный, Игорь Терехов, мемориал, война России против Украины, погибшие
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