Оккупанты обстреляли троллейбусное депо в Херсоне, повреждены более 20 троллейбусов – горсовет

"Серьезное попадание произошло в один из троллейбусов. Также от рикошета пострадали стоящие рядом две единицы транспорта… Всего на предприятии находились 20 троллейбусов, у всех взрывной волной выбило окна. Кроме того, зафиксировано попадание в админздание предприятия", - говорится в сообщении.

Еще один их троллейбусов находился в боксе, он уцелел.

Люи в результате удара не пострадали.

По словам Луговой, до недавнего времени на территории депо находились троллейбусы, не принадлежавшие предприятию, однако они были вывезены.

"Благодаря тому, что Херсон вовремя вернул поставщику четыре троллейбуса, которые были на хранении в КП "Херсонэлектротранс", мы избежали ситуации, когда должны платить убытки за поврежденное имущество", - сообщила она.