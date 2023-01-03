ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли троллейбусное депо в Херсоне, повреждены более 20 троллейбусов – горсовет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Три троллейбуса сильно повреждены, у остальных выбиты окна
Три троллейбуса сильно повреждены, у остальных выбиты окна
Фото: Херсонська міська рада / Telegram

Российские оккупанты 3 января обстреляли территорию коммунального предприятия "Херсонэлектротранс", заявила глава городской военной администрации Галина Луговая. Об этом сообщили в Херсонском горсовете.

"Серьезное попадание произошло в один из троллейбусов. Также от рикошета пострадали стоящие рядом две единицы транспорта… Всего на предприятии находились 20 троллейбусов, у всех взрывной волной выбило окна. Кроме того, зафиксировано попадание в админздание предприятия", - говорится в сообщении.

Еще один их троллейбусов находился в боксе, он уцелел.

Люи в результате удара не пострадали. 

По словам Луговой, до недавнего времени на территории депо находились троллейбусы, не принадлежавшие предприятию, однако они были вывезены.

"Благодаря тому, что Херсон вовремя вернул поставщику четыре троллейбуса, которые были на хранении в КП "Херсонэлектротранс", мы избежали ситуации, когда должны платить убытки за поврежденное имущество", - сообщила она.

Контекст:

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: транспорт, Херсон, обстрелы, война России против Украины, общественный транспорт, троллейбус, Галина Луговая
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила
62-летний Ван Дамм позировал в обнимку со своей 88-летней матерью
62-летний Ван Дамм позировал в обнимку со своей 88-летней матерью
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото
Беременная Tarabarova рассказала о своем состоянии
Беременная Tarabarova рассказала о своем состоянии
Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото
Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото
Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото
Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото
"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа
"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года Черный Водяной Кролик
Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года – Черный Водяной Кролик
"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон
"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон
"Даже не знаю, где они сейчас". Бобул заявил, что не общается со своей бывшей женой Сандулесой
"Даже не знаю, где они сейчас". Бобул заявил, что не общается со своей бывшей женой Сандулесой
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом
"Ох, Екатерина. Вы роскошны". Дочь Филатова снялась в прозрачном платье
"Ох, Екатерина. Вы роскошны". Дочь Филатова снялась в прозрачном платье
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак снялась с дочерью в Альпах. Фото
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак снялась с дочерью в Альпах. Фото
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал
В РФ предложили лишить Валерия Меладзе российского гражданства после того, как он сказал "Слава Украине!"
В РФ предложили лишить Валерия Меладзе российского гражданства после того, как он сказал "Слава Украине!"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (186946)
2
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (71855)
3
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (58139)
4
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (36431)
5
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели (28624)
6
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (25817)
7
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами (24791)
8
"У вас невероятно красивые мальчики", "Чудесная пара". Осадчая восхитила семейным снимком (22624)
 
 
 
 