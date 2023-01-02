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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской ГТО из-за обстрелов российских оккупантов повреждено 896 объектов – горсовет

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Российские военные повредили 771 жилой дом в Херсонской ГТО
Российские военные повредили 771 жилой дом в Херсонской ГТО
Фото: Херсонська міська рада / Facebook

В результате обстрелов российских оккупантов по территории Херсонской городской теробщины (ГТО) повреждено 896 объектов.

Об этом 2 января сообщается в Facebook Херсонского горсовета.

Отмечается, что оккупанты среди прочего повредили: 34 объекта инфраструктуры (канализационные насосные станции, сети тепловые, водопроводные, скважины питьевой воды, мост через реку Кошевую), 44 здания и сооружения учебных заведений (школы, детсады, лицеи), 35 нежилых построек и помещений, 12 заведений здравоохранения (в том числе аптеки) и 771 жилой дом.

https://www.facebook.com/khersoncouncil/posts/pfbid031GoRBnktGn9n8nDeHNFt1nVF4dTEsMacK9xF4PqjHYq7nC7XPPZoCsabu38DUiczl

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Украина, Херсон, аптеки, горсовет, мост, обстрелы, война России против Украины, канализация, школы, разрушения, инфраструктура, дом, российские оккупанты
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