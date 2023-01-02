В Херсонской ГТО из-за обстрелов российских оккупантов повреждено 896 объектов – горсовет

Об этом 2 января сообщается в Facebook Херсонского горсовета.

Отмечается, что оккупанты среди прочего повредили: 34 объекта инфраструктуры (канализационные насосные станции, сети тепловые, водопроводные, скважины питьевой воды, мост через реку Кошевую), 44 здания и сооружения учебных заведений (школы, детсады, лицеи), 35 нежилых построек и помещений, 12 заведений здравоохранения (в том числе аптеки) и 771 жилой дом.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.