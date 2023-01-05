ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне вечером и ночью обстреливали Никополь, погиб мужчина, повреждены дома

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Очередные обстрелы повредили десятки домов, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач в Никополе
Очередные обстрелы повредили десятки домов, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач в Никополе
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Никополь Днепропетровской области вечером 4 января и ночью 5-го страдал от новых атак россиян. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

4 января оккупанты обстреляли город из тяжелой артиллерии, 

"Ранили одного человека. Это 64-летний мужчина. Он в больнице с тяжелыми поражениями грудной клетки", – написал Резниченко. 

Он отметил, что в результате обстрела повреждено около 20 домов. В одном из них начался пожар, его оперативно потушили спасатели. 

Утром 5 января Резниченко сообщил, что раненый накануне мужчина скончался в больнице. 

"Сам Никополь и вечером, и ночью страдал от новых атак. Россияне трижды накрывали город из "Градов" и тяжелой артиллерии. Направили туда не менее 30 снарядов", – написал глава ОВА. 

Обстрелами повреждено несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач.

Люди во время новых атак не пострадали.

В других районах области ночью были воздушные тревоги, но обошлось без чрезвычайных ситуаций.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. 

Теги: Днепропетровская область, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дочь Филатова снялась в "нюдовом" топе и лосинах
Дочь Филатова снялась в "нюдовом" топе и лосинах
На сервисе Apple TV нашли российский пропагандистский фильм "Ополченочка"
На сервисе Apple TV нашли российский пропагандистский фильм "Ополченочка"
"Сочетание лучшего с лучшим", "Может, ее лучше на "Евровидение?" Tvorchi перепела песню-хит Гиги "Твій сон". Видео
"Сочетание лучшего с лучшим", "Может, ее лучше на "Евровидение?" Tvorchi перепела песню-хит Гиги "Твій сон". Видео
"Всегда хотела, но не решалась". Проживающая в Германии экс-жена Виталия Кличко прокомментировала свое участие в танцевальном шоу
"Всегда хотела, но не решалась". Проживающая в Германии экс-жена Виталия Кличко прокомментировала свое участие в танцевальном шоу
Защитник "Азовстали" Дианов: Я в политику не пойду сто процентов
Защитник "Азовстали" Дианов: Я в политику не пойду сто процентов
Буданов в свой день рождения получил торт с изображением "расчлененной" России. Видео
Буданов в свой день рождения получил торт с изображением "расчлененной" России. Видео
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым
"Я даже во время секса снимаю". Арестович признался, что спит без носков, и рассказал, какой у него размер ноги
"Я даже во время секса снимаю". Арестович признался, что спит без носков, и рассказал, какой у него размер ноги
Хайек снялась на корточках в углу комнаты и призналась, что страдает клаустрофобией
Хайек снялась на корточках в углу комнаты и призналась, что страдает клаустрофобией
Скрипач Моисей Бондаренко выступил в освобожденном Изюме. Видео
Скрипач Моисей Бондаренко выступил в освобожденном Изюме. Видео
Могилевская заявила, что мечтает в новом году о личном счастье
Могилевская заявила, что мечтает в новом году о личном счастье
"Единственное, что дало силы не сойти с ума, – это пойти защищать Украину". Ефросинина заявила, что ее муж потерял почти весь свой бизнес
"Единственное, что дало силы не сойти с ума, – это пойти защищать Украину". Ефросинина заявила, что ее муж потерял почти весь свой бизнес
Осадчая обратилась к поклонникам "ватной лирики" Меладзе, который "мечтает о согласии между близкими народами"
Осадчая обратилась к поклонникам "ватной лирики" Меладзе, который "мечтает о согласии между близкими народами"
73-летняя Вера Вонг снялась в купальнике
73-летняя Вера Вонг снялась в купальнике
48-летняя жена мэра Киева Кличко стала участницей танцевального шоу в Германии
48-летняя жена мэра Киева Кличко стала участницей танцевального шоу в Германии
"Нужно ли повторять, что я ненавижу врага?" Огневич помогла разбирать завалы в Киеве после обстрела города российскими оккупантами
"Нужно ли повторять, что я ненавижу врага?" Огневич помогла разбирать завалы в Киеве после обстрела города российскими оккупантами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (383392)
2
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (144441)
3
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (96082)
4
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (94867)
5
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (83696)
6
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (72321)
7
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (69161)
8
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото (53433)
 
 
 
 