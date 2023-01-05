Россияне вечером и ночью обстреливали Никополь, погиб мужчина, повреждены дома

Очередные обстрелы повредили десятки домов, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач в Никополе Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

4 января оккупанты обстреляли город из тяжелой артиллерии,

"Ранили одного человека. Это 64-летний мужчина. Он в больнице с тяжелыми поражениями грудной клетки", – написал Резниченко.

Он отметил, что в результате обстрела повреждено около 20 домов. В одном из них начался пожар, его оперативно потушили спасатели.

Утром 5 января Резниченко сообщил, что раненый накануне мужчина скончался в больнице.

"Сам Никополь и вечером, и ночью страдал от новых атак. Россияне трижды накрывали город из "Градов" и тяжелой артиллерии. Направили туда не менее 30 снарядов", – написал глава ОВА.

Обстрелами повреждено несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач.

Люди во время новых атак не пострадали.

В других районах области ночью были воздушные тревоги, но обошлось без чрезвычайных ситуаций.