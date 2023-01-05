Россияне вечером и ночью обстреливали Никополь, погиб мужчина, повреждены дома

4 января оккупанты обстреляли город из тяжелой артиллерии,
"Ранили одного человека. Это 64-летний мужчина. Он в больнице с тяжелыми поражениями грудной клетки", – написал Резниченко.
Он отметил, что в результате обстрела повреждено около 20 домов. В одном из них начался пожар, его оперативно потушили спасатели.
Утром 5 января Резниченко сообщил, что раненый накануне мужчина скончался в больнице.
"Сам Никополь и вечером, и ночью страдал от новых атак. Россияне трижды накрывали город из "Градов" и тяжелой артиллерии. Направили туда не менее 30 снарядов", – написал глава ОВА.
Обстрелами повреждено несколько домов и хозяйственных построек, объект социальной инфраструктуры и линии электропередач.
Люди во время новых атак не пострадали.
В других районах области ночью были воздушные тревоги, но обошлось без чрезвычайных ситуаций.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.