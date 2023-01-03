Оккупанты обстреляли Никопольский район из РСЗО "Ураган" и тяжелой артиллерии – глава ОВА

"Дважды за ночь [Никопольский] район подвергся атакам российских "Ураганов" и тяжелой артиллерии. Более 20 снарядов прилетели в Никополь и Покровскую общину", – сообщил Резниченко.

Пострадавших вследствие обстрела нет, отметил он.

"Представители ГСЧС продолжают обследование пораженных территорий – выясняют последствия атак", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.