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Российские оккупанты трижды за день обстреляли Никопольский район, есть разрушения – глава РВА

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В Днепропетровской области оккупанты 2 января обстреливали Никопольский район
В Днепропетровской области оккупанты 2 января обстреливали Никопольский район
Фото: Євген Євтушенко. Нікопольська РВА. Офіційний / Telegram

В течение понедельника российские оккупанты трижды открывали артиллерийский огонь по прибрежным населенным пунктам Никопольского района Днепропетровской области, сообщил вечером 2 января в Telegram глава Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко.

"Пострадали Марганецкая и Червоногригоровская территориальные общины. Есть разрушения имущества и инфраструктуры. Предварительно – люди не пострадали. В пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций", – написал Евтушенко.

Глава РВА призвал жителей прибрежных территорий провести ночь в укрытии или воспользоваться правилом двух стен.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Евгений Евтушенко, оккупация, вооружение, артиллерия, вторжение, Никополь, Днепропетровская ОГА, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Энергодар, разрушения, инфраструктура, Марганец, российские оккупанты, деоккупация
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