Российские оккупанты трижды за день обстреляли Никопольский район, есть разрушения – глава РВА

"Пострадали Марганецкая и Червоногригоровская территориальные общины. Есть разрушения имущества и инфраструктуры. Предварительно – люди не пострадали. В пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций", – написал Евтушенко.
Глава РВА призвал жителей прибрежных территорий провести ночь в укрытии или воспользоваться правилом двух стен.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.