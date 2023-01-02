Российские оккупанты трижды за день обстреляли Никопольский район, есть разрушения – глава РВА

"Пострадали Марганецкая и Червоногригоровская территориальные общины. Есть разрушения имущества и инфраструктуры. Предварительно – люди не пострадали. В пределах других территорий района день прошел без чрезвычайных ситуаций", – написал Евтушенко.

Глава РВА призвал жителей прибрежных территорий провести ночь в укрытии или воспользоваться правилом двух стен.