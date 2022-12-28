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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровскую область из "Градов" и артиллерии, разрушены объекты энергетики – ОВА

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Самые большие разрушения обнаружены в Красногригорьевской общине
Самые большие разрушения обнаружены в Красногригорьевской общине
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА / Telegram

В ночь с 27-го на 28 декабря атакам российской армии подверглись три общины Днепропетровской области – Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская. Об этом глава областной военной администрации Валентин Резниченко утром сообщил в Telegram.

По его данным, населенные пункты области были восемь раз обстреляны из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии, обошлось без человеческих жертв.

"Люди не пострадали", – написал Резниченко.

Самые большие разрушения обнаружены в Красногригорьевской общине. Российские снаряды нанесли там ущерб десяти частным домам и хозяйственным постройкам.

В результате обстрела разрушены также четыре газопровода и две линии электропередач, испорчено около 20 солнечных панелей. Повреждения получили местный магазин и автотранспорт, добавил глава ОВА.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Днепропетровская область, газопровод, электроснабжение, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения, Марганец, российские оккупанты
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