Оккупанты всю ночь обстреливали Днепропетровскую область из "Градов" и артиллерии, разрушены объекты энергетики – ОВА

По его данным, населенные пункты области были восемь раз обстреляны из реактивных систем залпового огня "Град" и тяжелой артиллерии, обошлось без человеческих жертв.

"Люди не пострадали", – написал Резниченко.

Самые большие разрушения обнаружены в Красногригорьевской общине. Российские снаряды нанесли там ущерб десяти частным домам и хозяйственным постройкам.

В результате обстрела разрушены также четыре газопровода и две линии электропередач, испорчено около 20 солнечных панелей. Повреждения получили местный магазин и автотранспорт, добавил глава ОВА.

