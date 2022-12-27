Обстрел Днепропетровской области. Оккупанты повредили частные дома, два газопровода и перебили линию электропередач

"Этой ночью российские оккупационные войска пять раз ударили по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии. 40 вражеских снарядов прилетели в три общины – Никопольскую, Червоногригоровскую и Марганецкую. Люди уцелели", – написал Резниченко.
В Никополе в результате обстрелов повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. Перебита линия электропередач.
В Червоногригоровской общине российские снаряды повредили шесть частных домов, два газопровода и электросеть. Пострадали также парники и магазин.
В Марганецкой общине последствия ночных ударов выясняются.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.