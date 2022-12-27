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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел Днепропетровской области. Оккупанты повредили частные дома, два газопровода и перебили линию электропередач

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В Никополе в результате обстрелов повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек
В Никополе в результате обстрелов повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом 27 декабря в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Этой ночью российские оккупационные войска пять раз ударили по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии. 40 вражеских снарядов прилетели в три общины – Никопольскую, Червоногригоровскую и Марганецкую. Люди уцелели", – написал Резниченко.

В Никополе в результате обстрелов повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. Перебита линия электропередач.

В Червоногригоровской общине российские снаряды повредили шесть частных домов, два газопровода и электросеть. Пострадали также парники и магазин.

В Марганецкой общине последствия ночных ударов выясняются.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, артиллерия, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Марганец, российские оккупанты
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