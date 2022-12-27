Обстрел Днепропетровской области. Оккупанты повредили частные дома, два газопровода и перебили линию электропередач

В Никополе в результате обстрелов повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Этой ночью российские оккупационные войска пять раз ударили по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии. 40 вражеских снарядов прилетели в три общины – Никопольскую, Червоногригоровскую и Марганецкую. Люди уцелели", – написал Резниченко.

В Никополе в результате обстрелов повреждено несколько частных домов и хозяйственных построек. Перебита линия электропередач.

В Червоногригоровской общине российские снаряды повредили шесть частных домов, два газопровода и электросеть. Пострадали также парники и магазин.

В Марганецкой общине последствия ночных ударов выясняются.