Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области – ОВА

По данным главы ОВА, в результате обстрела мирные жители не пострадали Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"В Никопольском районе вся ночь прошла под угрозой артобстрела. Российские оккупационные войска ударили по Марганецкой общине. Накрыли ее огнем из тяжелой артиллерии", – написал Резниченко.

По данным главы ОВА, в результате обстрела мирные жители не пострадали.

Последствия атаки российских захватчиков уточняются.

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