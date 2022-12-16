Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области – ОВА

"В Никопольском районе вся ночь прошла под угрозой артобстрела. Российские оккупационные войска ударили по Марганецкой общине. Накрыли ее огнем из тяжелой артиллерии", – написал Резниченко.
По данным главы ОВА, в результате обстрела мирные жители не пострадали.
Последствия атаки российских захватчиков уточняются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.