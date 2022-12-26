Ночь в Днепропетровской области третий раз за полгода прошла без тревог и атак – глава ОВА

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения Фото: EPA

"Ночь была тихая во всех районах. Без тревог и атак. Это третья тихая ночь за пять с половиной месяцев с тех пор, как россияне начали обстреливать Никопольский район", – отметил глава ОВА.

В то же время он призвал не терять бдительность и переходить в безопасные места во время воздушной тревоги.