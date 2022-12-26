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Ночь в Днепропетровской области третий раз за полгода прошла без тревог и атак – глава ОВА

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Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения
Фото: EPA

В Днепропетровской области ночь на 26 декабря третий раз за почти полгода прошла без тревог и обстрелов войсками РФ. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Ночь была тихая во всех районах. Без тревог и атак. Это третья тихая ночь за пять с половиной месяцев с тех пор, как россияне начали обстреливать Никопольский район", – отметил глава ОВА.

В то же время он призвал не терять бдительность и переходить в безопасные места во время воздушной тревоги.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью. Никополь находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Марганецкая община также постоянно подвергается обстрелам, которые российские оккупанты ведут с левого берега Днепра.

Теги: Россия, Днепр, Никополь, обстрелы, Валентин Резниченко, российская агрессия, война России против Украины, войска
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