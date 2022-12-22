Россияне всю ночь обстреливали Днепропетровскую область, пострадала восьмилетняя девочка

"Россияне всю ночь терроризировали две общины Никопольщины – Красногригорьевскую и Марганецкую. Выпустили по мирным жителям более 50 снарядов. В Марганце пострадала 8-летняя девочка. Ночью ее госпитализировали. Медики оказали помощь и утром ребенка выписали", – сообщил он. По данным Резниченко, всего было восемь обстрелов.
Кроме того, в Марганце повреждены до двадцати частных домов и хозяйственных построек, несколько автомобилей и четыре электросети.
В Красногригорьевской общине один дом разрушен, двадцатьповреждены. Разбиты около десяти хозяйственных построек, автомобили, оборваны шесть линий электропередач.
В других районах ночь прошла без чрезвычайных ситуаций, утром ситуация спокойная, добавил Резниченко.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
21 декабря Силы обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районе 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, сообщил Генштаб ВСУ.