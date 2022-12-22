ВСУ 21 декабря отбили атаки оккупантов в районе 16 населенных пунктов – Генштаб

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 22 декабря.
"За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невельское и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Атаки оккупантов на бахмутском и авдеевском направлениях идут регулярно последние месяцы.
В районе Бахмута сейчас "горячее всего, больнее всего", говорил президент Владимир Зеленский в обращении 3 декабря. 9 декабря он сообщил, что оккупанты фактически разрушили Бахмут, превратив его в выжженные руины.