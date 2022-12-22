ВСУ 21 декабря отбили атаки оккупантов в районе 16 населенных пунктов – Генштаб

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 22 декабря.

"За минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск, Нью-Йорк, Красногоровка, Невельское и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.