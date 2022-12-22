Войска РФ нанесли по Украине 21 декабря шесть ракетных и 15 авиаударов – Генштаб ВСУ

"Продолжая агрессию, за прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области. Также враг совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

Оккупанты из танков и артиллерии обстреляли районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.