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Войска РФ нанесли по Украине 21 декабря шесть ракетных и 15 авиаударов – Генштаб ВСУ

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Оккупанты наносят ракетные удары по Украине с первого дня полномасштабного вторжения
Оккупанты наносят ракетные удары по Украине с первого дня полномасштабного вторжения
Фото: EPA

Российские войска нанесли по Украине 21 декабря шесть ракетных и 15 авиаударов. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook 22 декабря.

"Продолжая агрессию, за прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и 15 авиационных ударов, в том числе и по гражданским объектам в Запорожской области. Также враг совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня", – говорится в сообщении.

Оккупанты из танков и артиллерии обстреляли районы населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

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Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Последний раз массированный ракетный удар по Украине РФ нанесла 16 декабря. Ракеты сбивали в небе над Днепропетровской, Винницкой, Николаевской, Киевской и Херсонской областями, а также над Киевом.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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