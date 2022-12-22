Штайнмайер попросил Си Цзиньпина повлиять на Путина для вывода российских войск из Украины

Штайнмайер провел разговор с Си Цзиньпином по случаю 50-й годовщины двусторонних отношений ФРГ и КНР Фото: bundespraesident.de

Об этом сообщается на сайте президента ФРГ.

Отмечается, что разговор длился час.

Во время беседы Штайнмайер подтвердил "решимость Германии продолжать оказывать поддержку Украине".

Европа не отступит перед лицом российских угроз и приняла меры против энергетического кризиса, отметил президент ФРГ. По его словам, российская агрессия укрепила оборону Украины и сплоченность Европы и здесь президент РФ Владимир Путин "в корне просчитался".

Штайнмайер поблагодарил Си Цзиньпина за четкое неприятие ядерных угроз со стороны России. Он подчеркнул "общую заинтересованность Китая и Европы в прекращении войны и в уважении суверенитета Украины и необходимом для этого выводе российских войск", говорится в сообщении.

Указывается, что Штайнмайер попросил Си Цзиньпина "использовать свое влияние в России, чтобы повлиять на Путина в этом отношении".

Штайнмайер провел разговор с Си Цзиньпином по случаю 50-й годовщины двусторонних отношений ФРГ и КНР.