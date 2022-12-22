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Штайнмайер попросил Си Цзиньпина повлиять на Путина для вывода российских войск из Украины

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Штайнмайер провел разговор с Си Цзиньпином по случаю 50-й годовщины двусторонних отношений ФРГ и КНР
Штайнмайер провел разговор с Си Цзиньпином по случаю 50-й годовщины двусторонних отношений ФРГ и КНР
Фото: bundespraesident.de

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонной беседе с главой КНР Си Цзиньпином 20 декабря обсудил агрессивную войну РФ против Украины.

Об этом сообщается на сайте президента ФРГ. 

Отмечается, что разговор длился час.

Во время беседы Штайнмайер подтвердил "решимость Германии продолжать оказывать поддержку Украине".

Европа не отступит перед лицом российских угроз и приняла меры против энергетического кризиса, отметил президент ФРГ. По его словам, российская агрессия укрепила оборону Украины и сплоченность Европы и здесь президент РФ Владимир Путин "в корне просчитался".

Штайнмайер поблагодарил Си Цзиньпина за четкое неприятие ядерных угроз со стороны России. Он подчеркнул "общую заинтересованность Китая и Европы в прекращении войны и в уважении суверенитета Украины и необходимом для этого выводе российских войск", говорится в сообщении.

Указывается, что Штайнмайер попросил Си Цзиньпина "использовать свое влияние в России, чтобы повлиять на Путина в этом отношении".

Штайнмайер провел разговор с Си Цзиньпином по случаю 50-й годовщины двусторонних отношений ФРГ и КНР.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что позиция Китая относительно войны РФ против Украины более выгодна Киеву, чем Москве.

По мнению посла США в Украине в 2003–2006 годах Джона Хербста, Си Цзиньпин, вероятно, сожалеет о поддержке Путина. "Я думаю, что Китай послал России месседж не использовать ядерное оружие и как-то пытается направить Путина в правильном направлении", – сказал Хербст 19 октября.

14 ноября в ходе встрече на Бали в рамках саммита G20 президент США Джо Байден и Си Цзиньпин заявили о недопустимости применения или угрозы применения ядерного оружия в Украине.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Китай, ядерное оружие, Франк-Вальтер Штайнмайер, Си Цзиньпин, ФРГ, переговоры, агрессия, КНР, российская агрессия, война России против Украины, президент
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