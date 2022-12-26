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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли более 10 населенных пунктов Харьковской области, ранена 72-летняя женщина – ОВА

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В Двуречной ГСЧС гасили пожар после прилетов
В Двуречной ГСЧС гасили пожар после прилетов
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В течение прошлых суток россияне обстреляли из минометов и артиллерии более 10 населенных пунктов в Харьковской области. Об этом глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

По его словам, под огнем были Стрелечье, Старица, Землянки, Устиновка, Ольховатка, Чугуновка, Новомлынск, Каменка. Под сильные атаки попали также Двуречная, Кисловка, Котляровка и Берестово на Купянском направлении.

В Двуречной снаряды оккупантов повредили жилой дом, загорелись хозяйственные постройки на площади 250 м².

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Волчанске госпитализирована 72-летняя женщина, которая накануне получила осколочное ранение", – написал Синегубов.

Он добавил, что в области сохраняется высокая минная опасность, за сутки пиротехники Государственной службы но чрезвычайным ситуациям обезвредили 49 взрывоопасных предметов.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: пожар, ГСЧС, Харьковская область, раненые, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, разрушения, миномет, Олег Синегубов
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