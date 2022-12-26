Россияне обстреляли более 10 населенных пунктов Харьковской области, ранена 72-летняя женщина – ОВА

В Двуречной ГСЧС гасили пожар после прилетов Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

По его словам, под огнем были Стрелечье, Старица, Землянки, Устиновка, Ольховатка, Чугуновка, Новомлынск, Каменка. Под сильные атаки попали также Двуречная, Кисловка, Котляровка и Берестово на Купянском направлении.

В Двуречной снаряды оккупантов повредили жилой дом, загорелись хозяйственные постройки на площади 250 м².

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Волчанске госпитализирована 72-летняя женщина, которая накануне получила осколочное ранение", – написал Синегубов.

Он добавил, что в области сохраняется высокая минная опасность, за сутки пиротехники Государственной службы но чрезвычайным ситуациям обезвредили 49 взрывоопасных предметов.