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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это всегда обман". Минобороны РФ отчиталось о введении "рождественского перемирия" на фоне обстрелов Херсона, Краматорска и Курахово

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Украина обороняется от российского полномасштабного вторжения с февраля 2022 года
Украина обороняется от российского полномасштабного вторжения с февраля 2022 года
Фото: EPA

Министерство обороны России объявило о введении "рождественского прекращения огня". Заявление опубликовано днем 6 января на официальном сайте ведомства. При этом оккупационные российские войска продолжают обстреливать города в Украине, подчеркивают украинские власти.

"В соответствие с поручением президента РФ и указаниями министра обороны РФ в объединенной группировке российских войск в районе "специальной военной операции" с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине", – сказано в заявлении минобороны государства-агрессора.

При этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что РФ не соблюдала ни одного перемирия, объявленного за девять лет войны.

"Всего за время боев периода АТО было 11 попыток установить более-менее устойчивый режим прекращения огня, о чем стороны договаривались в рамках трехсторонней контактной группы. Все они сорваны умышленными действиями врага. Например, во время так называемого всеобъемлющего весеннего перемирия 2018 года за 22 дня объявленной "тишины" враг совершил минимум 153 обстрела, в результате которых шестеро украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения", – написала замминистра в Telegram.

Она добавила, что еще несколько попыток установить режим тишины были предприняты в ходе операции Объединенных сил, но с тем же результатом.

"Поэтому только вывод войск России с территории Украины будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии", – заключила Маляр.

Практически одновременно с заявление МО РФ о "перемирии" по всей Украине была объявлена воздушная тревога – из-за того, что с аэродромов в Беларуси взлетело несколько истребителей, в том числе МиГ-31, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Тревога длилась около двух часов, свидетельствуют данные портала alerts.in.ua.

Кроме того, в течение 6 января российские оккупационные войска нанесли ракетные удары минимум по трем украинским городам: в Херсоне под обстрел попала пожарная часть и другие гражданские объекты, в Курахово Донецкой области снаряды попали в две многоэтажки, частный дом и здание больницы, в Краматорске обстрелами повреждены 14 жилых домов, сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что это "перемирие" показывает истинную суть российских заявлений.

"По всей Украине воздушная тревога. Дети в холодных бомбоубежищах. В Херсоне атакована пожарная станция. Это суть российского "перемирия". Убивать в спину, имитируя тишину. Поэтому никогда не воспринимайте слова России серьезно. Это всегда примитивный циничный обман", – написал он в Twitter.

Контекст:

5 января 2023 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, призвал установить "рождественское перемирие" в Украине с 12.00 6 января до 24.00 7 января. Президент РФ Владимир Путин спустя несколько часов заявил, что якобы поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон".

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал это заявление ложью и лицемерием. Советник главы ОП Подоляк подчеркнул, что Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей земле, и заявил, что РФ должна покинуть оккупированные территории.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, министерство обороны РФ, Министерство обороны Украины, вторжение, прекращение огня, Анна Маляр, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, режим тишины, Михаил Подоляк
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