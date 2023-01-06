"Это всегда обман". Минобороны РФ отчиталось о введении "рождественского перемирия" на фоне обстрелов Херсона, Краматорска и Курахово

Украина обороняется от российского полномасштабного вторжения с февраля 2022 года Фото: EPA

"В соответствие с поручением президента РФ и указаниями министра обороны РФ в объединенной группировке российских войск в районе "специальной военной операции" с 12.00 6 января до 24.00 7 января объявлен режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине", – сказано в заявлении минобороны государства-агрессора.

При этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что РФ не соблюдала ни одного перемирия, объявленного за девять лет войны.

"Всего за время боев периода АТО было 11 попыток установить более-менее устойчивый режим прекращения огня, о чем стороны договаривались в рамках трехсторонней контактной группы. Все они сорваны умышленными действиями врага. Например, во время так называемого всеобъемлющего весеннего перемирия 2018 года за 22 дня объявленной "тишины" враг совершил минимум 153 обстрела, в результате которых шестеро украинских военнослужащих погибли, 12 получили ранения", – написала замминистра в Telegram.

Она добавила, что еще несколько попыток установить режим тишины были предприняты в ходе операции Объединенных сил, но с тем же результатом.

"Поэтому только вывод войск России с территории Украины будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии", – заключила Маляр.

Практически одновременно с заявление МО РФ о "перемирии" по всей Украине была объявлена воздушная тревога – из-за того, что с аэродромов в Беларуси взлетело несколько истребителей, в том числе МиГ-31, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Тревога длилась около двух часов, свидетельствуют данные портала alerts.in.ua.

Кроме того, в течение 6 января российские оккупационные войска нанесли ракетные удары минимум по трем украинским городам: в Херсоне под обстрел попала пожарная часть и другие гражданские объекты, в Курахово Донецкой области снаряды попали в две многоэтажки, частный дом и здание больницы, в Краматорске обстрелами повреждены 14 жилых домов, сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что это "перемирие" показывает истинную суть российских заявлений.

"По всей Украине воздушная тревога. Дети в холодных бомбоубежищах. В Херсоне атакована пожарная станция. Это суть российского "перемирия". Убивать в спину, имитируя тишину. Поэтому никогда не воспринимайте слова России серьезно. Это всегда примитивный циничный обман", – написал он в Twitter.

6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атаковано пожежну станцію. Це сутність російського «перемир’я». Вбивати у спину, імітуючи тишу.

Тож «Ніколи»...

Ніколи не сприймайте слова Росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 6, 2023