Оккупанты опять обстреляли Курахово, повреждена больница, ранен минимум один человек – ОВА

"С вражеского артобстрела начался день в Курахово. Россияне обстреляли центр города, попали в две многоэтажки и один частный дом. Также повреждено отделение местной больницы – там, по предварительной информации, есть один раненый", – написал Кириленко.

Он отметил, что это уже далеко не первый такой удар по городу, и призвал жителей эвакуироваться.

Оккупанты обстреливали Курахово и 3 января – тогда один мирный житель погиб, еще два получили ранения, и 4 января – обошлось без пострадавших, но была повреждена теплосеть города.