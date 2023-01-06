Анушаускас о российском "перемирии": Убийцы устали

Он отметил, что после "отдыха" РФ намерена убивать украинцев "с новыми силами".

"Путин приказывает [российскому министру обороны Сергею] Шойгу объявить рождественское перемирие, потому что убийцы устали и хотят отдохнуть денек. Они хотят рождественского перемирия, чтобы продолжать убивать украинцев в их стране с новыми силами", – написал Анушаускас.

Контекст:

Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники. "Рождество по григорианскому календарю, Новый год, Рождество по юлианскому календарю. Это время, когда нормальные люди думают о мире, а не об агрессии. Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он. В Кремле тогда ответили отказом.

5 января 2023 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.

Путин заявил 5 января, что якобы поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января по Киеву).

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал это заявление ложью и лицемерием. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей земле, и заявил, что РФ должна покинуть оккупированные территории.

Президент США Джо Байден считает, что Путин "пытается сделать передышку".

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что если бы Путин действительно хотел мира, он вывел бы войска с территории Украины, но, видимо, он "хочет продолжить войну после небольшого перерыва".

Зеленский заявил, что в мире всем известно, "как Кремль использует передышки на войне: чтобы продолжить войну с новой силой".