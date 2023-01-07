Пресс-секретарь Эрдогана заявил, что переговоры затрудняют российские обстрелы

Комментируя разговор Эрдогана с президентами России и Украины, он сказал, что тот призывал и Владимира Путина, и Владимира Зеленского к взаимному прекращению огня. По мнению Калина, это свидетельствует о том, что война на сегодня имеет тенденцию к тому, чтобы "зайти в тупик".
Он подчеркнул, что призыв прекращения огня предусматривал, что сначала остановится Россия, а потом Украина. И только в такой среде стороны смогут вести переговоры, добавил Калин.
Пресс-секретарь Эрдогана подчеркнул, украинская сторона хочет увидеть "конкретные шаги с российской стороны, такие как российский план вывода войск с украинской территории и обмен пленными, продолжение зерновой сделки".
Представитель президента Турции отметил, что Анкара продолжит "работать над прекращением огня на поле боя", особенно вокруг Запорожской атомной электростанции.
В то же время, по его мнению, сейчас ни одна из сторон не готова сложить оружие и сесть за стол переговоров. Он добавил что Турция обеспокоена тем, что эскалация конфликта будет продолжаться.
Эрдоган регулярно проводит переговоры с Путиным и Зеленским. 5 января 2023 года он поговорил с Путиным. Они бсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы турецко-российских отношений, а также "региональные процессы, в том числе российско-украинскую войну и Сирию". Эрдоган сказал Путину, что призывы к миру нужно подкрепить односторонним прекращением боевых действий.
Также 5 января он провел телефонный разговор с президентом Украины. Эрдоган заявил о готовности Турции к "посредническим усилиям по достижению долгосрочного мира между РФ и Украиной". Также он "привлек внимание к продолжающимся усилиям по организации обмена пленными" и подчеркнул готовность Анкары к "дипломатическому вкладу в ускорение процессов вокруг Запорожской АЭС".