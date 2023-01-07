Пресс-секретарь Эрдогана заявил, что переговоры затрудняют российские обстрелы

Комментируя разговор Эрдогана с президентами России и Украины, он сказал, что тот призывал и Владимира Путина, и Владимира Зеленского к взаимному прекращению огня. По мнению Калина, это свидетельствует о том, что война на сегодня имеет тенденцию к тому, чтобы "зайти в тупик".

Он подчеркнул, что призыв прекращения огня предусматривал, что сначала остановится Россия, а потом Украина. И только в такой среде стороны смогут вести переговоры, добавил Калин.

Пресс-секретарь Эрдогана подчеркнул, украинская сторона хочет увидеть "конкретные шаги с российской стороны, такие как российский план вывода войск с украинской территории и обмен пленными, продолжение зерновой сделки".

Представитель президента Турции отметил, что Анкара продолжит "работать над прекращением огня на поле боя", особенно вокруг Запорожской атомной электростанции.

В то же время, по его мнению, сейчас ни одна из сторон не готова сложить оружие и сесть за стол переговоров. Он добавил что Турция обеспокоена тем, что эскалация конфликта будет продолжаться.