Зеленский обсудил с Эрдоганом ЗАЭС, посредничество в обмене пленными и формулу мира

"Обсудили сотрудничество наших стран в области безопасности, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на Запорожской АЭС. Захватчиков там не должно быть", – заявил Зеленский.
Также президенты поговорили об обмене военнопленными при турецком посредничестве и о развитии зернового соглашения.
"Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира", – заявил Зеленский.
Как пишет агентство "Анадолу" со ссылкой на управление по связям администрации президента Турции, главы государств обсудили тему турецкой поддержки в гуманитарной и энергетической сферах, а также вопрос зернового коридора.
Эрдоган, по информации агентства, заявил о готовности Турции к "посредническим усилиям по достижению долгосрочного мира между РФ и Украиной". Также он "привлек внимание к продолжающимся усилиям по организации обмена пленными" и подчеркнул готовность Анкары к "дипломатическому вкладу в ускорение процессов вокруг Запорожской АЭС".
Эрдоган регулярно проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским. Предыдущий раз это было 11 декабря 2022 года. В ходе разговора с Путиным президент Турции предложил расширить использование "зернового коридора" на другую экспортную продукцию, а во время общении с Зеленским, помимо обсуждения темы вывоза зерна, получил благодарность украинской стороны за приют детей из Украины и "сотни генераторов" для украинских городов.
5 января 2023 года Эрдоган тоже поговорил с Путиным. Они бсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы турецко-российских отношений, а также "региональные процессы, в том числе российско-украинскую войну и Сирию". Эрдоган сказал Путину, что призывы к миру нужно подкрепить односторонним прекращением боевых действий.