Зеленский обсудил с Эрдоганом ЗАЭС, посредничество в обмене пленными и формулу мира

"Обсудили сотрудничество наших стран в области безопасности, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на Запорожской АЭС. Захватчиков там не должно быть", – заявил Зеленский.

Также президенты поговорили об обмене военнопленными при турецком посредничестве и о развитии зернового соглашения.

"Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира", – заявил Зеленский.

Как пишет агентство "Анадолу" со ссылкой на управление по связям администрации президента Турции, главы государств обсудили тему турецкой поддержки в гуманитарной и энергетической сферах, а также вопрос зернового коридора.

Эрдоган, по информации агентства, заявил о готовности Турции к "посредническим усилиям по достижению долгосрочного мира между РФ и Украиной". Также он "привлек внимание к продолжающимся усилиям по организации обмена пленными" и подчеркнул готовность Анкары к "дипломатическому вкладу в ускорение процессов вокруг Запорожской АЭС".