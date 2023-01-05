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Зеленский обсудил с Эрдоганом ЗАЭС, посредничество в обмене пленными и формулу мира

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Эрдоган и Зеленский поговорили 5 января
Эрдоган и Зеленский поговорили 5 января
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом он сообщил в Telegram 5 января.

"Обсудили сотрудничество наших стран в области безопасности, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на Запорожской АЭС. Захватчиков там не должно быть", – заявил Зеленский.

Также президенты поговорили об обмене военнопленными при турецком посредничестве и о развитии зернового соглашения.

"Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира", – заявил Зеленский.

Как пишет агентство "Анадолу" со ссылкой на управление по связям администрации президента Турции, главы государств обсудили тему турецкой поддержки в гуманитарной и энергетической сферах, а также вопрос зернового коридора.

Эрдоган, по информации агентства, заявил о готовности Турции к "посредническим усилиям по достижению долгосрочного мира между РФ и Украиной". Также он "привлек внимание к продолжающимся усилиям по организации обмена пленными" и подчеркнул готовность Анкары к "дипломатическому вкладу в ускорение процессов вокруг Запорожской АЭС".

Контекст:

Эрдоган регулярно проводит переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским. Предыдущий раз это было 11 декабря 2022 года. В ходе разговора с Путиным президент Турции предложил расширить использование "зернового коридора" на другую экспортную продукцию, а во время общении с Зеленским, помимо обсуждения темы вывоза зерна, получил благодарность украинской стороны за приют детей из Украины и "сотни генераторов" для украинских городов.

5 января 2023 года Эрдоган тоже поговорил с Путиным. Они бсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы турецко-российских отношений, а также "региональные процессы, в том числе российско-украинскую войну и Сирию". Эрдоган сказал Путину, что призывы к миру нужно подкрепить односторонним прекращением боевых действий. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Турция, Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский, война России против Украины, обмен пленными
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