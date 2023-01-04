В 2022 году Украина больше всего экспортировала в Польшу

63% украинского экспорта пришлось на ЕС ($27,9 млрд). Среди государств-членов ЕС больше всего экспорт направлялся в:

Польшу ($6,6 млрд);

Румынию ($3,8 млрд);

Венгрию ($2,27 млрд);

Германию ($2,23 млрд);

Италию ($1,5 млрд);

Испанию ($1,5 млрд).

За пределами ЕС крупнейшим рынком экспорта стала Турция ($2,9 млрд), которая опередила Китай ($2,46 млрд). Но при этом экспорт в Турцию в пределах года сократился на 29%, а в Китай – на 69%.

Из 99,8 млн тонн общего экспорта морским транспортом было вывезено 53,8 млн тонн. Это на 55% меньше, чем в прошлом году. Железнодорожным транспортом было вывезено 33,7 млн тонн, что на 3,4% или 1,1 млн тонн больше по сравнению с 2021 годом. 12 млн тонн было вывезено автомобильным транспортом – на 32,4% больше по сравнению с 2021 годом.

Импорт в объемах сократился почти вдвое (-48,1%), но стоимостно лишь на 19,6%. В 2021 году Украина ввезла 35 млн тонн продукции стоимостью $58 млрд.