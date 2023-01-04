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В 2022 году Украина больше всего экспортировала в Польшу

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Украинский экспорт морским путем сократился на 55% в 2022 году
Украинский экспорт морским путем сократился на 55% в 2022 году
Фото: depositphotos.com

В прошлом году больше всего украинского экспорта пришлось на ЕС, в конкретно – на Польшу. Об этом сообщил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка.

63% украинского экспорта пришлось на ЕС ($27,9 млрд). Среди государств-членов ЕС больше всего экспорт направлялся в:

  • Польшу ($6,6 млрд);
  • Румынию ($3,8 млрд);
  • Венгрию ($2,27 млрд);
  • Германию ($2,23 млрд);
  • Италию ($1,5 млрд);
  • Испанию ($1,5 млрд).

За пределами ЕС крупнейшим рынком экспорта стала Турция ($2,9 млрд), которая опередила Китай ($2,46 млрд). Но при этом экспорт в Турцию в пределах года сократился на 29%, а в Китай – на 69%.

Из 99,8 млн тонн общего экспорта морским транспортом было вывезено 53,8 млн тонн. Это на 55% меньше, чем в прошлом году. Железнодорожным транспортом было вывезено 33,7 млн тонн, что на 3,4% или 1,1 млн тонн больше по сравнению с 2021 годом. 12 млн тонн было вывезено автомобильным транспортом – на 32,4% больше по сравнению с 2021 годом.

Импорт в объемах сократился почти вдвое (-48,1%), но стоимостно лишь на 19,6%. В 2021 году Украина ввезла 35 млн тонн продукции стоимостью $58 млрд.

https://www.facebook.com/taras.kachka/posts/pfbid05YAX3kJwaFa7EpXp7dJ6C7ULwtiZrNUStHJwQmqRg7oFoH6t3ji1htsLo9FXiHgsl

Контекст:

По данным Минэкономики, в 2022 году Украина экспортировала почти 100 млн тонн товаров на $44,1 млрд. В сравнении с 2021 годом стоимость экспорта сократилась на 35%, а физические объемы – на 38,4%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: транспорт, Германия, Украина, Турция, Китай, Румыния, Польша, Испания, Италия, экономика, Венгрия, импорт, экспорт, торговля, Тарас Качка, Минэкономики, ЕС
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